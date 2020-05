In articol:

Cătălin Geolgău, bombardierul care s-a expus ca fiind ”Spaima Poliției” pare să își fi regândit atitudinea când vine vorba de organele de ordine, mai ales că după ce mascații i-au intrat în casă și l-au săltat și pe el și pe Gabriel Terry pentru cercetări în rumă cu câteva săptămâni.

Jigniți, chiar revoltați, de felul în care mascații au îndrăznit să îi deranjeze și, culmea, să îl ducă pe Gabriel Terry în arestul Poliției, cei doi bombardieri s-au sfătuiyt îndelung și au ajuns la o concluzie tristă. Nu sunt doriți în România, nu sunt apreciați aici și, normal, simțind că nu își mai găsesc locul, au decis să ”rupă pisica”. ”Plecăm, aici ne-au hăituit”, le-a dezvăluit Cătălin Geolgău unor apropiați de-ai săi. ”Plecăm, ce să mai facem aici? Mergem acolo unde suntem apreciați, unde este nevoie de noi”, a confirmat amicilor săi Gabriel Terry, sugerând că, în curând, după ce vor fi ridicate toate restricțiile de călătorie în străinătate, alături de amicul lui bombardier, s-ar putea stabili în Italia.

”Afară nu te judecă nimeni, autoritățile nu fac abuzuri, nu vin să te salte din casă, dimineața, la prima oră”, a mai explicat bombardierul, uitând probabil că, înainte cu câteva zile, promitea că îi rupe pe genunchi i le sparge ”ficații” celor care i-au bătut prietenii în timpul unei acțiuni din Ferentari în care polițiștii au fost nevoiți să intervină în forță.

Gabriel Terry, săltat de mascați din casa bombardierului Cătălin Geolgău

Gabriel Terry, bombardierul din Ferentari, ”fratele” lui Cătălin Geolgău, a ”călcat pe bec” și a fost săltat de polițiști în duminică dimineață. ”La data de 20.04.2020, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Secția 24 Poliție , urmare a unor video clipuri apărute in spațiul public prin care o persoana de sex bărbătesc amenință cu acte de violenta polițiștii din cadrul Secției 24 de Poliție, s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. Având în vedere competență materială, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a preluat cercetările, ulterior acestea fiind extinse și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigarea publică și incitare la ură sau discriminare. Astăzi, în baza mandatului de aducere emis de Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, polițiștii delegați în cauză, l-au depistat pe suspect, care a fost condus la audieri la sediul Secției 24 Poliție. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, după audierea acestuia, a dispus continuarea cercetărilor cu cel în cauză sub măsura preventivă a reținerii, urmând a fi prezentat Judecatorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti cu propunere de arestare preventivă”, este comunicatul oficial al autorităților cu privire la comportamentul bombardierului.

Printre altele, acum ceva timp, preciza Gabriel Terry, durul din sectorul 5, în timp ce, precaut, se tot uita să nu fie văzut de prea multă lume în timp ce spală pe jos, verbal, cu polițiștii, ura organelor de ordine asupra lui și a tovarășilor lui, cu toții ”bombardieri”, este generată de faptul că... ei arată bine, merg la sală, se îmbracă ca șmecherii... Iar promisiunea de la finalul înregistrării este una cât se poate de serioasă, mai ales că ”Răzbunătorul” se jură chiar pe familia lui: ”Dacă vă prind civili pe stradă, sparg ficații în voi”.

Cătălin Geolgău a făcut să tremure polițiștii în fața lui

Deşi s-a întors din Italia pe 10 martie, în plină pandemie de coronavirus, prahoveanul Cătălin Geolgău nu a respectat niciuna dintre obligaţiile impuse încă de la sosirea sa în România, a relatat Observatorul de Prahova. Supărat pe ce a relatat ziarul, Geolgău s-a dus direct la sediul redacției, pentru a le cere socoteală jurnaliștilor, pe care i-a amenințat. Aceștia au chemat Poliția și au făcut o poză de la fereastră cu parcarea clădirii. Acolo, Geolgău se afla la aproape trei metri de cinci polițiști, toți cu măști de protecție, stând drepți în fața lui Geolgău. În cele două săptămâni de izolare la domiciliu, Geolgău a făcut live-uri de pe canapeaua din sufragerie. „De ce trebuia sa mai raman in Italia? Daca mi-au inchis activitățile. ......eram obligat să stau ... va intreb pe voi?”, a încercat Geolgău să explice de ce a revenit în țară.

El a postat o fotografie cu Armata pe străzile din București, observând, într-un detaliu, că un militar aflat pe un TAB a fost surprins ațipit, cu capul aplecat în lateral. „Odihniți-vă bine, că noi avem echipe de bombardieri!”, a scris Cătălin Geolgău.