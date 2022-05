”Trecutul are farmecul lui”. Adela Popescu, alt om după Paștele sărbătorit în casa părintească: „Am avut o conștientizare puternică”

In articol:

Adela Popescu dă dovadă că nu a uitat de unde a plecat. Vedeta se trage de la țară și nu îi este rușine să vorbească despre locurile natale.

Ori de câte ori are ocazia, prezentatoarea se laudă cu zona de unde vine, spunând că este singura persoană celebră din Șușani și împrejurimi.

Adela Popescu, ajunsă din urmă de dorul copilăriei

Anul acesta, alături de copii, soț, părinți, rude și câțiva prieteni de la București, vedeta a sărbătorit Paștele în comuna de baștină, unde tare bine s-a mai distrat și s-a simțit.

Iar acum, când zilele de relaxare au trecut și a revenit la traiul agitat din Capitală, la rolul de mamă a trei copii, soție și prezentatoare, Adela Popescu spune că privește cu nostalgie spre trecut, ceea ce a făcut-o să aibă parte de o conștientizare de ”om mare”.

Pe Instagram, acolo unde este foarte activă și unde împărtășește totul cu fanii ei, deloc puțini la număr și mereu dornici să fie la curent cu ce se întâmplă în viața personală și profesională a vedetei, Adela Popescu a făcut o mărturisire

de suflet.

Soția lui Radu Vâlcan spune că de la an la an i se pare tot mai tare că timpul se scurge pe repede înainte, ceea ce o face să simtă că îmbătrânește.

La 35 de ani, privind de unde a plecat și unde a ajuns, Adela Popescu spune că a ajuns să fie o femeie mai sensibilă, mai profundă și foarte matură, dar căreia mereu îi place să-și amintească de anii petrecuți în casa părintească.

Mirosurile mâncărurilor de Paște, ale naturii și aerul din Vâlcea, au făcut-o pe Adela, deși spune că este un om al planurilor de viitor și al prezentului, să se ”cuibărească” în gândurile ce au trimis-o înapoi în timp.

”Mă gândeam acum cum trece timpul. Trebuia să vină Paștele, a venit Paștele, a trecut Paștele, numai că de data asta când am fost la Șușani am avut o conștientizare destul de puternică că îmbătrânesc. Ori am devenit eu mai sensibilă, mai profundă, mai matură, dar au fost anumite lucruri, anumite mirosuri care m-au făcut să mă gândesc mult, mult la copilărie. Poate e normal pe undeva. Eu sunt un om care se bucură de prezent, își face planuri de viitor, însă consider că și trecutul are farmecul lui”, a spus Adela Popescu, pe pagina personală de Instagram.