Replici acide între Dani Mocanu și Victor Micula. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi: ,,Vrei să le spun oamenilor ce încerci. Vei ajunge la pușcărie peste o lună"

Dani Mocanu este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul autohton. De-a lungul carierei sale, manelistul a fost implicat în multe scandaluri care au atras atenția autorităților, dar și publicului. Recent, vedeta a fost umilită într-un live al lui Victor Micula, unul dintre apropiații acestuia.

Dani Mocanu, umilit de către Victor Micula

Cearta dintre Dani Mocanu și Victor Micula ar fi început deoarece milionarul s-a simțit deranjat de faptul că artistul stă în preajma persoanelor care îl înjură. Într-un live făcut de Victor pe platforma Tik Tok, acesta i-a adresat câteva cuvinte dure cântărețului de manele.

Bărbatul a ținut să îi reamintească vedetei că a plătit o sumă destul de mare de bani pentru a-și scoate bolidul de lux reținut de autoritățile din Elveția, după ce artistul ar fi fost prins la volanul mașinii. Milionarul l-a numit pe Dani Mocanu pușcăriaș și i-a spus că nu are ce să discute cu astfel de oameni.

,,Eu nu pozez în șmecher. Eu pe platforma asta pot spun că sunt șmecher. Nu ți-am dat la block, mi-am schimbat numărul. Vrei să le spun oamenilor ce încerci să mă faci să te ajut, cu alea. Vrei să vorbim aici? Nu vă jucați cu mine. Eu nu-ți vorbesc de mai sus decât sunt, tu ești șmecher că vei ajunge la pușcărie peste o lună. Mafioții nu stau prin pușcărie. Ți-ai creat locul foarte bine, eu m-am născut. Diferența dintre noi doi este că tu mi-ai cântat că ți-am dat bani, dar eu nu ți-am cântat ție că mi-ai dat tu mie bani. Un artist care cântă de drag nu se îmbogățește, nu? Nu ne putem compara la nimic, nici la bani. N-am ce să vorbesc unui viitor pușcăriaș. Spune-le la oameni când ai venit în Elveția te-ai dus cu Lamborghini-ul meu tare, după care mi l-a confiscat poliția, nu ai venit să-ți asumi. Ți-au interzis ăia să mai vii 15 ani în Elveția. Am plătit o groază de bani ca să scoată Lamborghini-ul pentru faptele tale. Nimeni nu mai are numărul meu de telefon, îl are doar cine ar trebui să-l aibă. Nu pot să stau la masă cu un om care stă cu unul care mă înjură'' , a spus Victor Micula în live.

Dani Mocanu a rupt prietenia cu Victor Micula

Dani Mocanu a făcut un live în care a declarat că vrea să vorbească cu milionarul, deoarece acesta l-a blocat pe rețelele de socializare, dar și numărul de telefon. Artistul a mărturisit că nu a cântat pentru Victor Micula pentru că acesta i-a dat bani, ci a făcut-o din plăcere, dar și că nu îi place că este luat peste picior.

,, Un anunț pentru Victor Micula. Tu știi că eu sunt respectos și că am șapte ani de acasă, nu înjur pe aici, poate foarte rar. N-am să te înjur, n-am să vorbesc urât. Nu-mi stă în caracter, ideea e în felul următor. A fi bun nu înseamnă a fi fraier. Și dacă vrei îți dovedesc că nu sunt fraier când vrei tu. Vorbești mult și prost, Victore. Până acum nu ți-am arătat puterea mea, dar nu vreau, vreau să rămâi prietenul meu. Ai făcut filmare cum m-ai înjurat de [email protected]$%i, de copii, și de astea, eu nu ți-am vorbit prost, nu e în caracterul meu. N-am să cedez aici pe live că tu pozezi în șmecher. Bani știm că ai. Mi-ai dat block, frate. Mi-ai blocat numărul și mi-ai dat block pe Facebook. Dau la o parte toate rușina și vorbesc aici. Ce bani mi-ai dat să cânt? Am cântat că mi-ai fost drag. Nu-mi place că mă iei peste picior. De azi pentru mine ești un șmecher, vorbești de sus”, a spus manelistul.