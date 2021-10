In articol:

Restricții de circulație în Capitală în acest weekend! Vezi care sunt rutele alternative recomandate de către autorități.

În acest weekend, în București, se desfășoară evenimentul sportiv internațional „Bucharest Marathon”, pe 30 și pe 31 octombrie, de aceea vor fi restricții de circulație în Capitală.

Evenimentul sportiv se va desfășura pe mai multe artere principale din București, iar Brigada Rutieră anunță restricții de circulație.

Brigada Rutieră va institui mai multe restricţii de trafic în centrul Bucureștiului, începând de vineri, ora 16:00, până duminică, la ora 16:30, cu ocazia organizării Maratonului Internaţional Bucureşti.

Restricții de circulație în Capitală în acest weekend [Sursa foto: PixaBay]

În ce zone ale Bucureștiului se vor aplica restricțiile

Restricțiile de circulație din Capitală se vor aplica în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în diferite intervale orare.

vineri, 29.10.2021 , începând cu ora 16:00 pana pe 31.10.2021 , ora 16:30 pentru Bulevardul Libertății – segment cuprins intre Bretea Piața Constituției Parchet General si Bretea Piața Constituției Ministerul de Justiție (toate cele 3 benzi de pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bulevardul Națiunilor Unite) – Amenajare /Finish;

Cursa 10 KM, Start sâmbătă, 30.10.2021, ora 09:00 AM, pe traseul: START Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independentei, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, întoarcere 180 grade (fără a afecta traficul auto in rond Piața Alba Iulia), continuare Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul I.C. Brătianu, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independentei, stânga Pod B.P. Hașdeu (fără a afecta traficul auto) stânga Splaiul Independentei, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, FINISH. Cursa 5 KM, Start sâmbătă, 30.10.2021, ora 10:45 AM, pe traseul: START Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independentei, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, stânga Bulevardul I.C. Brătianu, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independentei, stânga Pod Izvor, stânga Splaiul Independentei, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, FINISH.

duminică, 31.10.2021, cu închiderea traficului rutier între 07:30-15:30, pe traseul:

3. Cursele 42KM & Ștafetă 42KM, 21KM, Start duminica, 31.10.2021, ora 08:30 AM, pe traseul: START Bulevardul Libertății– dreapta Splaiul Independentei, Piața Națiunile Unite, dreapta pe Bulevardul Națiunile Unite, stânga Bulevardul Libertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii pana la alveola dintre Bulevardul Mircea Voda si Bulevardul Nerva Traian (întoarcere pe sensul celălalt înainte de intersecție – la trecerea pentru pietoni), retur Bulevardul Unirii – dreapta Bulevardul I.C. Brătianu, Piața Unirii, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independentei pana la Pod B.P Hașdeu, dreapta Strada Vasile Pârvan, continuare Strada Berzei, continuare Strada Buzești, dreapta bretea, Piața Victoriei, stânga Șoseaua Pavel D. Kiseleff pana in apropiere de Piața Arcului de Triumf, retur pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff pana la Piața Victoriei, continuare Calea Victoriei, dreapta Strada Știrbei Voda, stânga Strada Ion Câmpineanu, dreapta Calea Victoriei, dreapta Bulevardul Regina Elisabeta, dreapta aleea centrala din Parcul Cișmigiu – întoarcere în parc si retur in Bulevardul Regina Elisabeta, continuare Bulevardul Mihail Kogălniceanu până la intersecția cu Strada Vasile Pârvan (întoarcere înainte de intersecție), retur pana la Calea Victoriei, dreapta pe Calea Victoriei, dreapta pe Splaiul Independenței până la Pod B.P. Hașdeu( întoarcere pe sensul celălalt, pe pod, fără a afecta traficul auto), stânga Splaiul Independentei, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunile Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției, FINISH PENTRU SEMIMARATON – continuare proba de 42 km & ștafetă, Bulevardul Libertății pana la Piața Regina Maria, întoarcere 180 grade, continuare Bulevardul Libertății, dreapta bretea Piața Constituției(Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul Mircea Vodă până la Pod Timpuri Noi, stânga Splaiul Unirii(malul stâng al cursului râului) – întoarcere înainte de intersecția cu Calea Vitan, retur pe Splaiul Unirii, dreapta Bulevardul Mircea Vodă, dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Burebista, întoarcere înainte de intersecția cu strada Traian Popovici, continuare pe Bulevardul Burebista, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Decebal, Piața Hurmuzachi, Bulevardul Basarabia, întoarcere înainte de intersecția cu Bulevardul Chișinău, continuare Bulevardul Basarabia, Piața Hurmuzachi, Bulevardul Decebal, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piața Constituției, stânga Bulevardul Libertății – FINISH.

Organizatorul evenimentului va asigura o bandă de urgență pe toate traseele sus menționate pentru deplasarea autospecialelor cu regim special.

Restricții de circulație în Capitală în acest weekend [Sursa foto: MediaFax Foto]

Care sunt rutele ocolitoare recomandate

Bulevardul Tineretului – Bulevardul Dimitrie Cantemir – Bulevardul Regina Maria – Bulevardul George Coșbuc – Bulevardul Tudor Vladimirescu – Șoseaua Panduri – Șoseaua Grozăvești – Pod Basarab – Bulevardul Ion Mihalache – Bulevardul Alexandru Averescu – Piața Arcului de Triumf;

Bulevardul I.C. Brătianu – Piața Unirii – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Romană – Bulevardul Lascăr Catargiu – Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Piața Charles de Gaulle;

Șoseaua Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Piața Bucur Obor – Șoseaua Ștefan cel Mare – Strada Barbu Văcărescu.

Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule:

să folosească autovehiculele personale cât mai puţin pentru a evita blocajele de trafic şi să opteze pentru mijloacele de transport în comun, în special pentru metrou;

să îşi păstreze calmul şi să nu claxoneze abuziv în cazul în care se află în zone aglomerate;

să evite deplasarea în zona de desfăşurare a evenimentului şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru devierea şi fluidizarea acestuia.

să evite pe timpul deplasării, manifestările de natură a pune în pericol siguranţa lor, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic.

Sursa: Primăria Capitalei