„Am făcut și ciorbă țărănească și nu ieșea. Am pus toate ingredientele, le-am tăiat, aveam o carte de bucate, dar nu ieșea ciorba la suprafață. A început să iasă fum și am sunat-o pe mama. Mă întreabă, ai pus ulei, ai pus aia? DA! Înseamnă că n-ai pus destulă apă. Doamne, ce să caute apa la mine în ciorbă? Eu vreau esență. Am fost convinsă că toata zeama aia gustoasă iese din legume, din pui. De unde să știu că puiul trebuie să mai fiarbă și el. Am mai învățat, acum sunt femeie mai serioasă”, a mărturisit Ioana Lee într-un interviu.

Ioana Lee a fost căsătorită cu un prinț japonez

„La cinci ani dupa ce ne-am cunoscut am facut nunta ‒ una in Japonia, alta in Romania, amandoua traditionale. La nunta din Japonia, unde am purtat un chimono in culorile tarii mele daruit de socri, nu m-am putut bucura cu-adevarat, pentru ca aici exhibarea sentimentelor este semn de proasta-crestere si de slabiciune. Nu iti este permis sa razi, nu ti-e permis sa plangi si, in general, oamenii din jur nu trebuie sa ghiceasca pe chipul tau starile interioare prin care treci.

Apoi, a trebuit sa invat cum sa fiu sotia unui om celebru pe meleagurile sale. Din exterior, poate parea ca am dus o viata de printesa, inconjurata de lux si opulenta. Da, nu aveam voie sa ies din casa altfel decat purtand cele mai scumpe bijuterii, perle sau diamante. Dar, in acelasi timp, cand eram impreuna, trebuia sa merg pe strada tinand capul plecat, pentru a nu ma observa nimeni. Nu aveam voie sa ma arat in public nemachiata, pentru ca, in cultura nipona, machiajul este masca pe care ti-o aplici pe fata pentru a-ti ascunde trasaturile naturale, mai senzuale si mai atragatoare, de care doar sotul se poate bucura in intimitatea casei voastre.

In timp. am inceput sa am probleme cu somnul, nu puteam sa ma mai concentrez, regulile acestea nu erau pentru mine. Una peste alta, sotul meu a inceput sa manifeste o gelozie iesita din comun, nejustificata. Desi mi-a rupt sufletul, am decis ca nu pot sta langa un barbat care controleaza in asemenea masura viata sotiei sale”, a povestit Ioana, care intre timp, a mai trecut printr-un mariaj dificil cu un functionar american.