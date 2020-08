Bilet LOTO 6/49

In articol:

Extragerea Loto este difuzată, LIVE, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:15. Urmărește astfel, în direct, noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română vine și cu o surpriză, suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 1 milion de lei pentru tragerea din această seară.

Joi, 20 august, are loc extragerea Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce în ediția loto de duminică, 16 august, s-au acordat peste 22.700 de câștiguri în valoare de mai bine de 8.8 milionae de lei.

Extragerea LIVE de joi, 20 august

Loto 6/49:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc:

Super Noroc:

Noroc Plus:

Bile LOTO

Rezultate Loto - Câți lei a pus în joc Loteria Națională

Marele premiu la categoria I, la tragerea Loto 6/49 din data de 16 august, a fost câștigat, motiv pentru care Loteria Națională suplimenteaza fondul de câștiguri al categoriei I cu 1.000.000 de lei, pentru extragerea de azi, 20 august. La extragerea Loto 6/49 din data de 16 august 2020 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 7.701.195,92 lei (1,6 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-052 din sectorul 2, București, fiind vorba de trei variante simple, iar prețul biletului fiind de 15,50 lei.

La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 870.000 de lei (aproximativ 180.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 9,31 milioane lei (peste 1,9 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 234.000 de lei (peste 48.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 82.400 de lei (peste 17.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 298.400 de lei (peste 61.700 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 15.700 lei.