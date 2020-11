Rezultate parțiale. Alegeri Prezidențiale SUA 2020: cine este noul președinte al Statelor Unite

Donald Trump - Joe Biden

SUA își numără voturile pentru alegerea președintelui. Lupta pentru ocuparea fotoliului de la Casa Albă se dă între Joe Biden și actualul președinte, Donald Trump.

Joe Biden vs. Donald Trump

Secțiile de votare din SUA s-au închis, dar, datorită faptului că mulți dintre cetățeni au votat prin corespondență încă de zilele trecute, rezultatul final al alegerilor va întârzia până se va termina numărătoarea tuturor voturilor.

Rezultate parțiale alegeri prezidențiale SUA

Joe Biden are 224 voturi în Colegiul Elector, iar Donald Trump 213.

Rezultatele parțiale arată că Donald Trump a câștigat în state precum: Texas, Iowa, Florida, Montana, Idaho, Ohio, Arkansas, Virginia de Vest, Oklahoma, Kentucky, Indiana, Carolina de Sud, Dakota de Nord, Dakota de Sud, Wyoming, Louisiana, Nebraska, Alabama, Utah și Kansas.

În schimb, Joe Biden s-a impus în: Rhode Island, Pennsylvania, Minnesota, California, Washington, Oregon, New York, New Jersey, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Virginia, Illinois, Maryland, Delaware, New Hampshire și Districtul Columbia (DC).

Joe Biden speră să câștige

Joe Biden și Donald Trump au dat declarații motivaționale și optimiste în fața susținătorilor. Cotracandidatul actualului președinte, crede cu tărie că va câștiga alegerile, în timp ce Trump este convins că a câștigat al doilea mandat la Casa Albă.

"Trebuie să avem răbdare până când numărătoare voturilor se va termina, iar aceste alegeri nu se va termina până când nu se va număra fiecare buletin de vot.Ne simțim foarte bine în locul în care ne aflăm. (...) Am putea să aflăm rezultatele mâine dimineață, dar ar putea dura mai mult pentru că, așa cum am spus, nu este treaba mea sau a lui Donald Trump să declare cine a câștigat aceste alegeri, dar eu sunt optimist în legătură cu rezultatul acestor alegeri. Primele rezultate vor veni mâine dimineață, dar vom aștepta numărătoarea până la ultimul vot. Le mulțumesc tuturor suporterilor și celor care au făcut campanie pentru mine. Păstraţi-vă credinţa, vom câştiga”, a declarat Joe Biden.

Trump se grăbește să își anunțe victoria

Deși numărătoarea voturilor nu s-a încheiat în anumite state, Donald Trump se proclamă câștigător al alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii.

”Am câştigat aceste alegeri. Rezultatele au fost extraordinare”, se felicită el.

Trump acuză opoziția de fraudarea alegerilor. Liderul de la Casa Albă a postat un mesaj pe Twitter despre acest subiect, dar i-a fost șters.

”Noi dorim ca legea să fie aplicată corect. Vom merge la Curtea Supremă, vrem ca voturile să fie oprite. Este un moment foarte trist pentru mine. Vom câştiga, iar în ceea ce mă priveşte am câştigat deja”, a spus Trump.

