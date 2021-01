Rică Răducanu s-a infectat cu Covid-19 și a fost internat la spital: „Nevasta-mea e mai rău”

In articol:

Rică Răducanu care a luptat în tinerețe pentru echipa de fotbal Rapid și pentru națională, luptă astăzi și pentru a se videca de boala care a ucis sute de mii de oameni. Fostul sportiv din Giulești a fost internat la spital, împreună co soția lui, după ce amândoi au ieșit pozitiv la testul Covid-19.

Rică Răducanu și soția lui au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2

Fostul poortar al grupări din Giulești a fost internat la spital ca urmare a infecției cu noul tip de coronavirus. Alături de el este și soția sa, care a fost prima testată pozitiv cu virusul.

Rică Răducanu , în vârstă de 74 de ani, vrea să-i linișească pe suporterii clubului Rapid și a anunțat într-un interviu, la un post de televiziune, că forma de boală pe care a făcut-o este una ușoară, însă nevasta lui are mai mult de suferit.

„Eu nu sunt chiar periculos, dar nevasta-mea e mai rău. Nu știu de unde a apărut boala, ea a fost de mai mult timp bolnavă și mi-am făcut și eu testul. M-au găsit și pe mine pozitiv. Nevastă-mea e de vineri la spital, iar eu am făcut testul vineri. Eram acasă, dar până la urmă amândoi am fost internați. Soția e mai rău, a avut frisoane, eu nu am probleme, nu tușesc. Ea are nevoie de oxigen. Abia aștept să facem un șpriț. Am niște oameni care muncesc, săracii, zici că sunt cosmonauți (n.r. - despre cadrele medicale de la spital)”,a povestit Rică Răducanu pentru emisiunea „La Măruță”.

Rică Raducanu s-a îmbolnăvit de Covid-19[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, într-un anunț pe contul de Facebook, reprezentanții clubului Rapid și-au arătat suportul față de legeda care a jucat pentru echipa de fotbal din Giulești.

„Suntem lângă legenda noastră Rică Răducanu, cel care este internat în spital alături de soţia sa, ambii având Covid-19. Însănătoșire grabnică”, a anunțat clubul Rapid, pe pagina oficială de Facebook.

La auzirea veștii triste, fanii echipei au reacționat și i-au trimis urări de însănătoșire pe rețelele de socializare.

„Multă sănătate și însănătoșire grabnică!”, „Toți care iubesc fotbalul sunt alături de RICĂ și de soția lui!”, „Multa sănătate si putere de a trece peste clipele grele pricinuite de acest virus nenorocit!!!”,sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

Iar vestea că o mare legendă a fotbalului românesc s-a îmbolnăvit de Covid-19 , i-a făcut și pe rivalii rapidiștilor să lase o urare de sănătate.

„Deși nu sunt rapidist, să-i dea Dumnezeu viața lungă, sănătate și fericire lui și familiei sale”, a scris un împătimit al fotbalului.