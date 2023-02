Rita Mureșan a vorbit cu mama sa, de pe lumea cealaltă. Creatoarea de modă a vrut să-i facă rău celei care i-a dat viață: „S-au băgat Iisus și Fecioara Maria între noi”

In articol:

Rita Mureșan a suferit un șoc în momentul în care mama sa s-a stins din viață. Chiar dacă au trecut ani buni de atunci, creatoarea de modă încă resimte durerea pierderii. În încercarea de a găsi răspunsuri la întrebările pe care le avea legate de mama sa, Rita a apelat a o serie de terapii și ritualuri pentru a se vindeca în urma morții celei mai importante persoane din

viața sa.

Una dintre modalitățile prin intermediul căreia a reușit să ajungă la răspunsurile pe care le căuta, chiar dacă unele dintre experiențe au fost destul de dure, a reprezentat ritualurile cu ayahuasca, o formă de terapie psihodelică foarte populară în țări precum Peru, Columbia, Brazilia sau Spania. Această formă de terapie se face în cadrul unor retreat-uri foarte bine organizate, toți participanții fiind conduși și supravegheați de șamani experimentați pe tot întreg procesul.

Rita Mureșan, despre a doua întâlnire cu mama sa de dincolo de moarte

Dacă prima terapie cu ayahuasca s-a dovedit a fi una destul de blândă, la cea de-a doua Rita Mureșan a experimentat una dintre cele mai greu de procesat experiențe legate de mama sa.

În cadrul unui interviu, alături de Cristina Șișcanu, creatoarea de modă a povestit cum, în timpul ritualului, i-a cerut mamei sale socoteală de ce a ales să moară chiar în momentul în care își sărbătorea ziua de naștere, alături de 500 de invitați, pentru că, în prezent, nu mai poate sărbători așa cum se cuvine aniversarea sa din cauza faptului că leagă unul dintre cele mai grele evenimente din viața sa de o zi în care ar trebui să petreacă.

Ulterior, Rita Mureșan a dezvăluit că cea de-a doua întâlnirea cu mama sa decedată nu a fost una deloc blândă, în viziune ea având intenția să-i facă rău mamei sale, însă că a fost oprită după ce au intervenit Iisus și Fecioara Maria.

„În Peru. Ce întâlnire drăguță. Eram foarte supărată pe ea. Dar s-au băgat Iisus și Fecioara Maria între noi, că eu voiam să îi jupoi piele de pe ea din cap până în picioare, să-i dau așa peste ochi. Păi eu credeam că suntem bine. Eu am vrut să-i reproșez niște lucruri: «deșteapta familiei, nu ți-ai găsit altă zi să mori?» În plan conștient, trecuseră vreo patru ani sau cinci, era a doua oară când luam aia în coasă. Prima oară am fost floricică, nu prea aveam multe de băgat sub preș, cu copilul deja înțelesesem, deci mi-a fost un rău. Eu am fost a doua oară floricică, fix cum am fost prima oară. Dar am zis eh, nu aveam eu multe de băgat sub preș, nu am avut vieți anterioare.

Aia cu copilul o înțelesesem, am mai primit niște mesaje, niște informații, dar cred că dacaă am scuipat de două ori în găleata aia era ok. Vai de capul meu a doua oară.. Și i-am zis: «ce ți-a venit, mă femeie?» Și a zis: «păi ai deschis portarul și am vrut să plec și așa nu o să mă uiți niciodată». Zic: «a, credeai că o să te uit. Te-ai învârtit în jurul zilei mele de naștere, ca defiecare dată, de acum înainte când vine ziua mea de naștere să am o pietricică pe suflet.» Oricum, nu mai suflu în lumânări de 9 ani și acum, la Milano mi-am adus tortul cu lumânări și nu am suflat, le-am stins cu mâna. Dorințe îmi pun, nu e problemă. Am mai făcut așa petreceri. Anul trecut au fost 84 de persoane, am plătit și amendă (râde)”, a declarat Rita Mureșan, în cadrul podcastului.