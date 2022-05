Rita Mureșan dă cărțile pe față după ce s-a spus că este în depresie departe de fiicele ei: „Le-am lăsat această libertate să facă ce vor” | EXCLUSIV

In articol:

Fiicele Ritei Mureșan, Gloria și Rebeca, locuiesc departe de mama lor, respectiv în SUA și Thailanda. Creatoarea de modă este foarte mândră de felul în care fetele au reușit în viață și, chiar dacă recunoaște că îi e greu fără ele uneori, face tot posibilul să le vadă mai multe

Rita Mureșan: „Când erau mici, eu credeam că Rebeca o să se facă doctor și Gloria model.”

luni pe an.

Gloria, în vârstă de 22 de ani, și Rebeca, în vârstă de 25 de ani, sunt fiicele Ritei din căsnicia cu Nelu Mureșan. Gloria a studiat în Londra ca, ulterior, să se mute la mii de kilometri depărtare în Phuket, Thailanda. Rebeca a luat calea „visului american” și s-a mutat la New York, unde stă deja de aproape 7 ani. Rita a mărturisit că nu a vrut să le facă ea planul de viitor niciodată și că se bucură enorm să știe că ambele fete au o viață frumoasă acolo unde își doresc.

„Le vizitez cât de des pot. Mai vin și ele. Abia ce m-am întors din America. Nu vreau neapărat să mă stabilesc acolo, pentru că am multe de făcut aici, în țară, din multe puncte de vedere. Dar asta nu înseamnă că nu călătoresc foarte mult. Câteva luni pe an le petrec acolo. Ele doresc să continue o carieră acolo sunt apreciate, iar eu nu le-am impus niciodată să nu plece sau să se întoarcă acasă. Când erau mici, eu credeam că Rebeca o să se facă doctor și Gloria model. Le-am lăsat această libertate să facă ce vor. Rebeca a terminat chimie genetică și masterul în finanțe, la Vassar, în New York. Școala ei a fost foarte scumpă, dar ea a avut bursă. A început cu bursă de 65% și, până în ultimul an, a avut 95%. Lucrează deja de 3 ani pe Wall Street. Gloria a terminat marketing la King’s College și cu asta se ocupă acum”, le-a spus Rita Mureșan jurnaliștilor WOWbiz.

Rita Mureșan: „Lasă lumea să se întrebe cum arăt.”

În ultimii ani, presa a speculat presupusele probleme de viață ale creatoarei de modă, în special pe baza schimbărilor bruște de greutate. Rita Mureșan dezminte orice zvon care a spus că a trecut prin depresie în ultimii ani și crede că acestea au circulat în mare din cauză că nu postează foarte des pe rețelele sociale.

„Nu sunt mare postatoare pe rețelele sociale, decât dacă am ceva important de spus. Lasă lumea să se întrebe cum arăt. Eu sunt foarte bine așa cum sunt, mulțumită, liniștită. Am multe proiecte la care lucrez. Am seminare, cursuri de inițiere, am făcut și o colecție, ca designer, pentru o fabrică. Am lucrat și cu o fabrică de haine pentru copii din Istanbul. Proiecte am, doar că nu sunt eu foarte vocală. Din punctul meu de vedere, își au rostul lor și aceste rețele, dacă vrei să promovezi ceva sau dacă vrei să ajungi la oameni cu o informație. Am o pagină, Rita’s Angels, unde comunic cu oamenii din punct de vedere spiritual. Am o comunitate mare, de 50.000 – 60.000 de oameni”, a adăugat Rita Mureșan.