Sunt câțiva ani buni de când viața Ritei Mureșan s-a schimbat, aceasta devenind practician în ”terapia cu îngeri” și ajutându-i pe oameni să-și depășească anumite temeri, probleme de sănătate sau sentimentale.

Și totuși, Rita Mureșan a fost în timpul pandemiei mai puțin activă. De altfel, ea le-a și transmis la un moment dat urmăritorilor săi de pe pagina de socializare că și-a dorit să petreacă mai mult timp alături de fetele sale, Rebeca și Gloria, care locuiesc în străinătate și care s-au întors acasă în perioada pandemiei.

Dar, zilele trecute, Rita Mureșan a vorbit, într-un interviu pentru Cristi Brancu de pe canalul său de Youtube, despre arhanghelii și îngerii care ne ocrotesc în această perioadă.

”Știam că Arhanghelul Uriel este cel care guvernează acest an și am spus că el vine pentru noi cu niște lecții de învățat. Dar, cum el este protector în cazul calamităților naturale, mă gândeam că poate vine un cutremur puternic. Acest an era marcat cu niște lucruri, eu am crezut că poate e vorba despre un cutremur mare, dar până la urmă tot cutremurați suntem. Nu am primit nici un mesaj până acum pentru anul viitor, e și un pic cam devreme. Prin noiembrie, decembrie, în Postul Crăciunului probabil mi se va spune cine (n.red ce arhanghel) guvernează anul viitor, pentru că așa ne vom da seama ce ne așteaptă. Eu sper să vină Chamuel (n.red. îngerul iubirii) că nu a mai venit de mult, să ne îndrăgostim de viață, să vină cu multă iubire”, a spus Rita Mureșan.

Rita Mureșan transmite de fiecare dată celor care vor să o asculte că îngerii sunt totdeauna lângă noi, ne ghidează, dar nu au voie să intervină, să schimbe ceva decât dacă le-o cerem noi. Ei trimit mereu mesaje, însă e important să nu treci pe lângă ele, să te obișnuiești să le observi.

”Eu, în fiecare zi aprind candela și mă rog pentru toți românii, oriunde s-ar afla, să fim protejați. Dar, dacă avem de trecut printr-o situație, vom trece. Dacă e să treci prin asta (n.red infectarea cu COVID), poți cu mască să te duci până la colț și să te întorci acasă bolnav. Important e să nu ajungem într-o fază gravă”, a mai spus Rita Mureșan, care a precizat că îngerul care vindecă este Arhanghelul Rafael, iar la el trebuie să ne rugăm pentru vindecare. (Vezi si ce a simtit Rita Muresan langa sicriul lui Răzvan Ciobanu)

Cum poți trece peste momentele grele rugându-te la îngeri

Rita Mureșan spune că postul, rugăciunea și lumânările ne pot ajuta să trecem peste fricile și îngrijorările din această perioadă. ”Nu trebuie neapărat să mergi la biserică să te rogi. Poți să aprinzi o lumânare într-un colț din casa ta. De aceea, au fost creați îngerii, arhanghelii să ne ajute. E de ajuns să crezi și să te rogi”, a precizat Rita Mureșan.