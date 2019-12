DIICOT a anunțat, luni, arestarea pentru 30 de zile a fostului șef al serviciului secret MAI, Gelu Oltean, și a iubitei acestuia, Vanessa Youness, precum și a cetățeanului britanic, Thomas Lishman, care organizau în comuna Răcari din județul Dâmbovița reuniuni șamanice, contra cost, unde se consuma ayahuasca, o băutură ce conține un drog de mare risc.

„Două companii globale internaţionale organizează pe teritoriul României retreaturi prin intermediul unor facilitatori, care au ca scop oficial declarat terapia integrativă dinamică de grup pentru evoluţia interioară în cadrul unor ceremonii spirituale sub coordonarea unui/unor shamani, unde se prepară și se consumă Ayahuasca, un amestec din Chacruna (conține DMT – drog de mare risc) — planta ce generează viziuni și halucinații și vița de Ayahuasca, un amestec de ierburi, folosit în trecut în scopuri religioase și șamanice în bazinul amazonian”, se arată în documentele procurorilor.

Chiar și acum, traficanții de droguri nu au rușine și organizează, chiar în Capitală, întâlniri de acest gen, unde se consumă bautura halucinogenă.

Un eveniment de "retreat interactiv" a fost organizat luna aceasta în București, și timp de 4 zile, consumatorii de droguri s-au putut delecta în grup cu acest preparat "curativ". Evenimentul a fost făcut public, fără a se feri de autorități.

Un reporter sub acoperire de la spynews a contactat organizatoarea ședințelor ilegale și s-a arătat interesat să participe la urmatoarea sesiune de "înălțare șamanică". Raspunsul ei a fost aproape la fel de halucinant ca amestecul pe care îl promovează, având în vedere că arestarea lui Gelu Oltean se aflase deja în toată țara și, teoretic, aceste practici nu ar mai fi trebuit să existe:

„Următorul retreat va avea loc peste trei săptămâni. Am făcut unul la începutul lunii, în Bucureşti, între 4 şi 8 decembrie, însă ne-a costat foarte mult chiria pentru vila în care a avut loc retreatul. Efectiv, nu a fost rentabil pentru noi. Aşa că cel de peste trei săptămâni nu va fi în Bucureşti, ci probabil undeva pe Valea Prahovei”, a explicat femeia care s-a recomandat drept Ana.

Culmea, traficanţii de droguri îşi promovează afacerea chiar sub nasul DIICOT:

„Retreaturile pe care le găzduim se bazează pe Ayahuasca, puteți alege între una, două sau mai multe zile și nopți și apoi în timpul retreatului puteți alege să participați la sesiunile opționale de Bufo Alvarius sau Kambó, care au costuri suplimentare. Compania noastră a efectuat peste 300 de retreaturi pe an în ultimii 5 ani în peste 20 de țări, în care au participat, cu mare satisfacție, mai mult de 50.000 de persoane. Facilitatorii noștri au urmat o pregătire în ciclul nostru de formare, European School of Ayahuasca (Școala Europeană de Ayahuasca), și de asemenea la Conscious School (Școala Conștientă), special concepute pentru o pregătire unică și exclusivă, la care participă mai mult de 500 de studenți pe an, ca parte a metodei INNER EVOLUTION (de evoluție internă), a cărei propunere inițială reunește instrumente, tehnici și abordări multiple pentru a amplifica experiența cu substanțele naturale enteogene”, se laudă traficanţii de droguri.

Și Anca Pop a fost la ritualuri şamanice!

Acum un an, Anca Pop înceta din viaţă într-un mod dramatic. Cântăreaţa a fost găsită moartă în Dunăre, după un accident teribil. Artista se ducea la părinții săi, dar pe drum, din cauza condițiilor meteo, ea a pierdut controlul volanului și mașina a derapat și a cazut în apă.

Cu ceva vreme înainte de a se produce nenorocirea, cântăreaţa dezvăluia de ce a ales să participe la întâlniri mai puţin obişnuite. Anca Pop a fost la ritualuri şamanice în Peru, care, în viziunea ei, o ajutau să se cunoască mai bine pe ea însăşi, să se vindece de boli, mai mult au şi transformat-o într-o altă persoană.

“Mereu am căutat raspunsuri la întrebări imposibile precum ce se întâmplă după moarte sau dacă există sau nu Dumnezeu. Ritualul şamanic Ayahuasca are proprietati binefacatoare. Te ajută să te conectezi cu energia cosmică şi să accesezi foarte multă informaţie. Te transformă într-o altă persoană, mai asumată şi mai responsabilă”, declara artista în presă, în urmă cu un an.

Drogul "vindecator" face victime

Jurnalista Kelly Hearn de la Men's Journal a scris că în 2011 doi pelerini francezi şi un californian de 18 ani au murit din cauza consumului de ayahuasca, în timp ce o nemţoaică se pare că a fost bătută şi violată de doi bărbaţi care i-au livrat drogul.

Henry Miller, un student de 19 ani din Bristol, care a luat un an de pauză după liceu, a murit în Columbia, după ce a luat parte la o ceremonie şamanică. Ziarele au anunţat că a decedat după ce a băut un „drog" numit yage, care e, de fapt, o altă denumire pentru ayahuasca.

În teorie, acest amestec, ayahuasca, nu este daunător, decât pentru cei cu probleme medicale sau care îl consumă în exces. Unele persoane care practică aceste ritualuri de ani buni, consideră ca bautura obținută este un produs medicinal, asemeni multor altor droguri, răspândindu-se rapid în jurul globului pentru abilitățile sale incredibile de a trata și vindeca depresia, anxietatea, stresul post-traumatic și multe dereglări mentale sau fizice.

Folosit inconștient, preparatul poate ucide! Din fericire, la noi în țară nu au existat pierderi de vieți umane din cauza acestor practici ilegale.