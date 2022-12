Rivala Simonei Halep se iubește cu o fotbalistă! Tenismena Carla Suarez Navarro este și gravidă! ”Sunt însărcinată în trei luni!”

In articol:

Pe Carla Suarez Navarro (34 de ani), românii au văzut-o ani de zile în circuitul profesionist de tenis, WTA! Rivala Simonei Halep, dar prietenă cu ea dincolo de teren, sportiva din Spania a trecut, în ultimii ani, de la agonie la extaz, a fost la un pas de moarte, iar acum, e fericită, fiindcă va avea un copil.

Carla Suarez Navarro a aflat, în urmă cu doi ani, că are cancer! ”Am mers la doctor pentru că aveam dureri de stomac”

În luna septembrie 2020, Carla Suarez Navarro a primit o veste teribilă care ar fi dărâmat-o și pe cea mai puternică femeie. După o vizită banală la medic, Navarro a fost diagnosticată cu un cancer al sistemului limfatic.

"Am făcut un test PCR pentru a verifica dacă am coronavirus şi acesta a venit negativ. Atunci am mers la doctor pentru că aveam dureri de stomac. Nu mă simţeam prea bine, aşa că am văzut mai mulţi doctori până când unul a vorbit de posibilitatea să am un limfom, dar trebuie să aştept rezultatele. Am făcut teste şi biopsii pe tot corpul până când în final mi-au dat veştile proaste", a povestit tenismena pentru Eurosport Players.

Carla Suarez Navarro [Sursa foto: Instagram Carla Suarez Navarro]

Carla Suarez Navarro a învins boala după chimioterapie! ”Mai puternică decât cancerul”

O luptătoare adevărată, așa cum ne-a obișnuit și pe terenul de tenis, jucătoarea iberică a câștigat bătălia în primăvara anului trecut.

"Nu ştiam cum va reacţiona corpul meu la o situaţie nouă şi fără precedent ca aceasta, aşa că au existat zile în care mi-a fost foarte greu din punct de vedere fizic, dar mental m-am descurcat foarte bine. Tenisul este un sport individual şi suntem obişnuiţi să gestionăm singuri recuperarea", a mai spus Carla Suarez Navarro pentru sursa menționată.

Într-un interviu acordat pentru ”Mundo Deportivo”, Navarro susținea că a reacţionat bine la tratament (chimioterapie) şi spera chiar să se întoarcă în circuit, pentru a se retrage aşa cum îşi dorea, ca jucătoare de tenis, nu ca o persoană învinsă de o boală.

"Am încercat cu mingi moi, mingi pentru copii şi a mers bine. Încerc să joc de două-trei ori pe săptămână, de fiecare dată ridicând puţin mai mult nivelul. Mă ajută să mă deconectez mental. Am pierdut forma fizică, dar nu şi senzaţia. Nu am multă mobilitate, dar nu este ceea ce am nevoie astăzi", a declara Carla Suarez Navarro pentru sursa citată în decembrie trecut.

După luni de luptă și tratament, jucătoarea de tenis din Spania a anunțat oficial că a învins maladia. Anunțul l-a făcut pe rețeaua ei de socializare, unde a publicat o fotografie purtând un tricou cu sloganul “Stronger than cancer” – ”Mai puternică decât cancerul”.

Carla Suarez Navarro și Olga Garcia, fericite!”Suntem mândre că am făcut acest pas”

Carla Suarez Navarro a revenit la viață și la dorința de a o trăi din plin. Tenismena are o relație frumoasă cu Olga Garcia, fotbalistă importantă a Spaniei, este fericită,iar, în urmă cun puțin timp, a făcut un anunț care a surprins pe toată lumea. Carla este gravidă în trei luni!

Carla Suarez Navarro este însărcinată [Sursa foto: Instagram Carla Suarez Navarro]

„Sunt însărcinată în trei luni. Este o bucurie incredibilă să pot aduce o nouă viață pe lume. Au trecut deja 12 săptămâni de bucurie imposibil de descris, abia aștept să dau viață.

Eu și Olga, partenera mea, simțit o responsabilitate imensă. Suntem mândre că am făcut acest pas și sunt încântată să îl împărtășesc cu voi. Amândouă suntem încă tinere, iar retragere din tenis a reprezentat momentul ideal să facem acest pas”, a povestit Suarez, conform cotidianului Marca.