Robert Ionescu a sărit la bătaie la Rafaelo în direct! Mirela Vaida a reacționat: ”Eu sunt sătulă, nu mai vreau să particip...”

Scene incredibile au avut loc în platoul emisiunii prezentate de Mirela Vaida! Robert Ionescu, fost concurent de la Puterea Dragostei, a sărit la bătaie la Rafaelo. Vloggerul l-a acuzat pe cântăreț că i-a furat iubita, după ce i-a surprins îmbrățișati. De acolo a pornit un întreg scandal între doi foști prieteni!

Acest gest a enervat-o la culme pe moderatoarea emisiunii, care a și răbufnit! Mirela Vaida le-a spus celor doi tineri că nuși dorește să vadă astfel de scene agresive, după ce acum ceva timp și ea a fost agresată în platoul emisiunii, chiar în direct, de Antoanela Grigoraș, o femeie care a intrat dezbrăcată și care a atacat-o cu bolovani pe vedetă.

” O să chemăm paza dacă faceți așa. Haideți să chemăm pe cineva de la pază, că eu sunt sătulă, nu mai vreau să particip la astfel de... Ori ieșim în pauză ori chemăm paza ori dau pe cineva afară. Dacă mai văd un astfel de episod, plec, eu. Eu nu mai vreau agresivitate aici. Nu de asta vin la serviciu să văd oameni bătându-se, lovind bolonavi. Știți foarte bine regulile.

Mi se pare că faceți special. Nu mă interesează ce aveți voi de încăierat. Vă bateți pe stradă, la voi în bloc, nu în emisiune, vă rog. Vreți să vă dați pe amândoi afară și să vorbesc doar cu fetele? Nu vreau să asist la asta!”, a spus Mirela Vaida, în emisiunea pe care o prezintă.

Conversația dintre Robert Ionescu și Rafaelo după ce au fost la un pas de bătaie

„ Nu puteam să las treaba așa, pentru că lumea îmi trimite mesaje: „băi, obraznicule, îi furi iubita omului”. A venit femeia să vorbim despre un clip. Noi ne-am văzut la Ploiești, am fost la studio, i-am arătat piesa, că vreau să participe, să joace. A zis „ok”. E frumoasă și vreau să joace în clip. În București a venit la mine, pentru că era în zona ei. Am coborât, am vorbit cu ea.(...) Ea mi-a zis mie că s-a certat cu Robert seara și mi-a zis că vrea să-i dau un sfat. Eu știind că Robert are multe secrete, știu cum e el ca persoană. Lumea-l vede îngeraș, dar el e Dracula pe pământ. Eu vorbisem cu el și i-am zis că aș lua-o într-un clip, dar cred că a uitat. Eram în fața blocului. Eu sunt cel mai pașnic om, nu mă cert cu nimeni. Nu l-am făcut „sărăcie”, așa e el. Eu vreau să lămuresc situația să nu-mi mai dea oamenii mesaje.(...) Eu fac haz de necaz, dar nu-mi face bine că mă înjură lumea. Nu vreau să am nicio confruntare față în față. Eu sunt foarte pașnic, dar dacă sunt provocat, dau bine!”, i-a spus Rafaelo.

Rafaelo și Alexandra[Sursa foto: Captură Video]

Robert Ionescu consideră că gestul lui Rafaelo și al Alexandrei, fosta lui iubită, a fost anormal. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a fost foarte deranjat de cuvintele dure pe care i le-a adresat cântărețul pe internet.

„ M-ai făcut „sărăcie, dracula pe pământ”, adineauri ai zis că vorbește cu Alexandra. Ești mincinos și parșiv.(...) Îmi cer scuze pentru reacția mea. A vorbit urât pe Internet, m-a denigrat”, a spus Robert Ionescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Robert Ionescu[Sursa foto: Instagram]