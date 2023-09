Rodri:„Noi ar trebui totuși să controlăm cumva acest exod de talente”. Ce spune jucătorul lui Manchester City despre transferurile făcute de echipele din Arabia Saudită

In articol:

Arabia Saudită a investit sume enorme în transferurile pe care echipele din această țară le-au efectat în perioada de transferuri din vară.Nume foarte mari au plecat în Golf, dar și jucători destul de tineri, iar acest lucru îl îngrijorează pe Rodri, fotbalistul celor de la Manchester City.

Rodri, potrivit Eurosport, a spus:„Noi ar trebui totuși să controlăm cumva acest exod de talente, pentru că dacă la început părea că sunt jucători pe final de carieră cei care pleacă, acum sunt și tineri jucători”.

Citește și: Ce problemă a avut Olivier Giroud în timpul meciului cu Irlanda? Atacantul celor de la AC Milan s-a accidentat și a fost înlocuit în prima repriză

Rodri spune că fotbalul european are de pierdut din cauza transferurilor făcute de echipele saudite

Spaniolul argumentează că acest lucru este dăunător deoarece fotbalul din Europa are foarte mulți jucători talentați care aleg să plece în Arabia Saudită.

Conform sursei menționate anterior, Rodri afirmă că înțelege că transferurile sunt atât de multe și de răsunătoare pentru că se oferă foarte mulți bani.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Polițist în uniformă, filmat când sărută o femeie și apoi se urcă alături de ea pe bancheta din spate a mașinii. VIDEO- stirileprotv.ro

Rodri are 27 de ani și este la Manchester City din anul 2019. Are 27 de ani și este jucătorul care a câștigat trofeul Champions League pentru echipa din Anglia. Spaniolul a fost cel care a marcat singurul gol al finalei pe care echipa lui a jucat-o împotriva celor de la Inter.

Rodri [Sursa foto: Profimedia]

Jucătorii tineri care au ajuns în Arabia Saudită

Manchester City, echipă la care evoluează Rodri, a vândut, de asemenea, fotbaliști în Arabia Saudită. Riyad Mahrez a plecat la Al-Ahli pentru suma de 35 de milioane de euro, iar Aymeric Laporte a fost cumpărat de Al-Nassr pentru 27.5 milioane de euro.

Totuși, acești doi jucători nu sunt chiar tineri pentru niște fotbaliști. Mahrez are 32 de ani iar Laporte are 29, plus că au multe sezoane în campionatele tari din Europa.

Citește și: Neymar nu „o iartă” pe PSG! Ce a declarat brazilianul și ar putea stârni furie în rândul fanilor parizieni?

Există, totuși, și jucători tineri care aleg să evolueze pentru echipele din Arabia Saudită. Un astfel de exemplu este spaniolul Gabri Veiga, fotbalist care are 21 de ani și în prezent este legitimat la Al-Ahli, fiind cumpărat de la Celta Vigo.

Încă un astfel de jucător tânăr care evoluează în Arabia Saudită este Jota. Are 24 de ani și a ajuns în această vară la Al-Ittihad, fiind transferat de la Celtic.