Roger Federer, pus la zid după retragerea de la Roland Garros 2021: „Nu ești într-un magazin de dulciuri!”

Roger Federer, pus la zid după retragerea de la Roland Garros 2021. Vezi ce i s-a reproşat elveţianului.

Roger Federer în vârstă de 39 de ani şi locul 8 ATP, s-a retras de la Roland Garros 2021, înaintea meciului din „optimi” cu Matteo Berrettini, locul 9 ATP, iar asta i-a adus o serie de critici.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Roger Federer (@rogerfederer)

Roger Federer a luptat până la finalul disputei cu Dominik Koepfer (59 ATP), din „șaisprezecimi”.

Meciul s-a terminat după miezul nopții la Paris, 3 ore și 39 de minute de schimburi intense, scor 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5, relatează gsp.ro

Paul McNamee, dublu campion de Grand Slam în probele de dublu și fost director la Australian Open, până în anul 2006, l-a criticat dur pe Federer: „Nu ești la un magazin de dulciuri, astfel încât să îți

alegi ce meciuri vrei să joci și ce nu. Acțiunile tale îi afectează pe alții, afectează competiția”.

Chiar şi Patrick McEnroe, campion în proba de dublu la Roland Garros, în 1989, a criticat hotărârea: „Nu e deloc frumos să te retragi în mijlocul unei competiții, dacă nu ești accidentat”.

Cum se apără Roger Federer

Roger Federer a anunţat în urmă cu două zile că nu va continua compeția de la Roland Garros, după calificarea în optimile de finală. Elveţianul urma să se confrunte cu italianul Matteo Berrettini pentru un loc în sferturi.

„După ce am discutat cu echipa mea, am decis că e mai bine să mă retrag. După două operații la genunchi și peste un an de recuperare, e important să-mi ascult corpul și să mă asigur că nu-mi grăbesc procesul de vindecare. Sunt încântat că am jucat trei meciuri. Nu există sentiment mai plăcut decât să mă întorc pe teren”, a declarat jucătorul de tenis elvețian.

Roger Federer preferă Turneul de tenis de la Wimbledon, care va începe în data de 28 iunie, iar asta ar fi putut să-l determine pe tenisman să renunţe la Roland Garros.