Românca lui Dan Bilzerian a rămas însărcinată! Andreea a pozat goală în luna a 6-a! Cum arată acum frumoasa brunetă care a trecut prin patul excentricului milionar

Andreea Cristina Bolbea, românca lui Dan Bilzerian, a rămas însărcinată și va deveni pentru prima dată mămică în luna iunie. Modelul care a fost iubita oficială a excentricului milionar în 2014, este în prezent căsătorită cu Bryan Gaul, jucător de fotbal din MLS, liga americană profesionistă.

Andreea Bolbea are peste 850.000 de urmăritori

Andreea Cristina Bolbea a dat vestea cea mare prin intermediul contului personal de Instagram, acolo unde este urmărită de peste 850.000 de persoane din întreaga lume. Românca locuiește în prezent la Chicago și a dat uitării perioada în care făcea parte din ”brigada specială” a lui Bilzerian, un personaj obișnuit să apară înconjurat de modele semi-dezbrăcate și să organizeze petreceri-monstru cu marile vedete de la Hollywood.

Andreea Bolbea a pozat goală

Dacă Andreea și-a găsit fericirea în brațele lui Bryan, nu același lucru se poate spune și despre Bilzerian, care nu a putut s-o uite atât de ușor pe frumoasa româncă. El spunea cu ceva vreme în urmă că Andreea era o tânără prea inteligentă să-și piardă vremea lângă el și că a lăsat-o să plece, asigurând-o că, cel puțin o perioadă, nu-i va lipsi nimic.

Dan Bilzerian: ”Nu se supăra că făceam sex cu alte femei”

”M-am despărțit de Andreea în urmă cu doar câteva zile, după o relație de un an. Am făcut asta pentru că nu simțeam că e fericită, nu am decât lucruri bune de spus despre ea. Este absolventă de colegiu, are o carieră frumoasă în fața ei. Nu se supăra că făceam sex cu alte femei, atât timp cât era și ea implicată. Chiar dacă m-am despărțit de ea, voi avea grijă să nu îi lipsească nimic din punct de vedere financiar”, spunea Dan Bilzerian cu câțiva ani în urmă.

Andreea Bolbea făcea parte din ”brigada de fete” a milionarului Dan Bilzerian

Andreea Cristina Bolbea (în prezent Gaul) este născută în București dar a emigrat împreună cu familia ei în Statele Unite încî de când era copil. Ea este absolvent de finanțe și chiar a lucrat o perioadă în sistemul bancar, la care a renunțat când a fost descoperită de o agenție de modelling importantă. Au urmat colaborări cu mari companii internaționale. În prezent este blogger iar revista Forbes a numit-o în urmă cu doi ani ca fiind unul dintre cei mai importanți influenceri de pe mapamond. În 2018, ea a fost nevoită totuși să-și închidă contul de Instagram din cauza unor amenințări cu moartea venite din partea unor persoane necunoscute.