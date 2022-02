România face primul pas în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Ce s-a decis în a treia zi de conflicte

In articol:

În urma agresiunii pe care Rusia a început-o în Ucraina, țările aliate NATO au decis un pachet de sancțiuni aspre. Astfel că s-a decis ca România să se retragă de Banca internațională de investiții în care Rusia este principale acționar, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului român, Dan Cărbunaru.

Iar asta nu este tot. Conform acestuia, avioanele rusești nu mai au voie să zboare peste teritoriul țării noastre.

„Pot să prezint o serie de decizii pe care Task-force-ul le-a analizat şi le-a luat. În primul rând, că România a început procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului său, precum şi a dreptului de aterizare pe teritoriul României pentru aeronavele care aparţin companiilor din Federaţia Rusă. Aceste proceduri se vor derula în cursul acestei zile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului într-o conferință susținută la Palatul Victoria.

Începând de sâmbătă, de la ora 15:00, România își închide spațiul aerian pentru toate aeronavele rusești Excepție de la această măsură sunt zborurile umanitare și cele urgente. Polonia, Republica Cehă şi Bulgaria au anunțat măsuri similare, scrie AFP.

„În contextul conflictului din Ucraina, Guvernul României a decis suspendarea ,,Acordului între Guvernul RS România și Guvernul URSS privind transporturile aeriene civile, semnat la București la 22.12.1976”. În consecință, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis NOTAM prin care, începând cu ora 15:00, spațiul aerian al României a fost închis pentru toate zborurile regulate, cu sau fără aterizare pe aeroporturile din țară, pentru aeronavele operatorilor înregistrați in Federația Rusă. Excepție de la această măsură fac zborurile umanitare și cele de urgență”, a transmis Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Decizia este una de ultimă oră. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat prin intermediul Twitter sâmbătă, în a treia zi de conflicte cu Rusia, că Turcia a decis să-și închidă strâmtorile, pe care le controlează, pentru navele de război de la Moscova.

„Îi mulțumesc prietenului meu, președintele Turciei, R.T. Erdogan, și poporului turc pentru sprijinul lor puternic. Interzicerea trecerii navelor de război ruse în Marea Neagră și ajutorul militar și umanitar pentru Ucraina sunt extrem de importante astăzi. Poporul ucrainean nu va uita niciodată asta!”, a scris Zelenski pe Twitter.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!