România, îndatorată mai mult pe termen lung. Cum a ajuns statul să se împrumute cu peste 2,6 miliarde de euro doar în primele 6 luni ale anului? | EXCLUSIV

În prima jumătate a anului, datoria externă totală a țării noastre a crescut cu 2,64 miliarde de euro, conform informațiilor oferite de Banca Națională a României (BNR) în cel mai recent raport al său despre economie.

Adrian Negrescu, economist: „Ne-am trezit acum, în preajma recesiunii, că economia începe să încetinească și nu mai avem cu ce să susținem cheltuielile statului.”

Din totalul datoriei externe, 68,3% înseamnă datorii pe termen lung, în valoare de aproximativ 93,7 miliarde de euro, cele pe termen scurt fiind în valoare de circa 43,6 milarde de euro. Problema României este că trebuie să se împrumute în continuare și ca să echilibreze balanța de plăți, pe fondul unui deficit bugetar de peste 1,7% din Produsul Intern Brut (PIB). Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 12,29 miliarde de euro în perioada ianuarie- iunie 2022, față de cel de 7,2 miliarde de euro, înrregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

„Noi am ratat, cu seninătate, epoca banilor ieftini când ne puteam imprumuta ca țară, pentru investiții, la dobânzi de 1-2%. Ne-am trezit în pandemie că avem nevoie de bani, ne-am trezit acum, în preajma recesiunii, că economia începe să încetinească și nu mai avem cu ce să susținem cheltuielile statului. Am ratat, din păcate, oportunitatea de a ne eficientiza cheltuielile publice, de a reduce risipa banului public. Singura veste bună, în problema datoriilor, este că am reușit să rostogolim mare parte din împrumuturile pe termen scurt, să le eșalonăm pe perioade mai lungi de timp. Însă această măsură este ca o armă cu două tăișuri. Ne salvăm prezentul, dar ne amanetăm viitorul, ne reducem spațiul de creștere economică. Ne îndatorăm pe viitor la dobânzi uriașe”

le-a explicat Adrian Negrescu jurnaliștilor WOWbiz.

Adrian Negrescu: „Mare parte din fondurile UE ar putea rămâne doar o „Fata Morgana” financiară.”

Adrian Negrescu, economist

O veste bună o reprezintă creșterea investițiilor directe ale nerezidenților în România, adică investițiile străine, care au însumat 4,37 miliarde de euro în primele 6 luni ale lui 2022, față de 3,6 miliarde de euro, cât au fost înrregistrate în aceeași perioadă a din 2021. Chiar și așa, Adrian Negrescu spune că este crucial ca statul, în primul rând, să investească cu cap banii, și folosească banii proveniți din afara țării pentru a scăpa, în timp, de datorii.

„Ideal era să ne împrumutăm ieftin pentru investiții, când am avut oportunitatea de a face asta, iar inflația, erodarea valorii banilor, să ne ajute să ne plătim mai repede și mai eficient aceste datorii. Noi am făcut, din păcate, exact pe dos. Singura noastră scăpare, din criza datoriilor, o reprezintă banii europeni, cele peste 80 miliarde de lei pe care le avem teoretic la dispoziție. Ar putea suplini nevoia de împrumuturi, dar mi-e teamă că incapacitatea cronică a statului român va sabota această soluție istorică. Mare parte din fondurile UE ar putea rămâne doar o „Fata Morgana” financiară. Incapabili să atragem acești bani, ne vom adânci în datorii tot mai mari și tot mai scumpe”, a adăugat Adrian Negrescu.