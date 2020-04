Romania, la control! Suceava este cel mai afectat judet de noul coronavirus! Care este situatia cadrelor medicale de acolo

In editia din aceasta saptamana a emisiunii “Asta-i Romania!”, difuzata duminica, de la ora 14:30, la Kanal D, va prezentam un reportaj cutremurator despre situatia sistemului medical, in conditiile temutei pandemii, dar si declaratiile angajatilor din spitale, care aleg sa plece sau sa ramana in sistem, cei din urma avertizand ca au nevoie de ajutor pentru a face fata presiunii.