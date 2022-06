Romanii au ales si aseara “Jocul cuvintelor cu Dan Neagru”; Kanal D, lider de audienta, in tara si la orase, cu un quiz show pentru intreaga familie

Romanii si-au inceput aseara weekend-ul cu “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”. Kanal D a fost lider de audienta vineri seara, cu emisiunea cu si despre cuvinte, inregistrand 5,4% Rating si 19,3% cota de piata pe targetul National, si 5,6% Rating si 20,2% cota de piata pe All Urban.

Aproape un milion de telespectatori din intreaga tara (958.000) au urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, quiz show-ul prezentat de Dan Negru, iar in minutul de aur, inregistrat la 22:30, 1.560.000

de fani ai emisiunii erau cu ochii pe Kanal D.

De altfel, Kanal D a inregistrat audiente de top intreaga zi de vineri, statia plasandu-se pe locul doi in clasamentul televiziunilor, conform Kantar Media Romania, cu 2,2% Rating si 12,8% cota de piata la nivelul publicului din intreaga tara, si 1,9% Rating si 12,0% cota de piata in ceea ce priveste publicul de la orase.