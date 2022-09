Românii și-au început weekend-ul cu gimnastica minții! “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, lider de audiență, vineri seara, la nivelul întregii țări și la orașe

Noul sezon “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” ii tine pe romani in continuare conectati la gimnastica mintii! Aseara, quiz-ul cu si despre cuvinte a plasat Kanal D pe primul loc in audiente, conform datelor oferite de Kantar Media Romania.

Emisiunea a inregistrat 3,7% Rating si 17,6% cota de piata la nivel National, si 3,7% Rating si 16,7% cota de piata pe targetul All Urban. Minutul de aur, inregistrat la 23:03, a tinut in fata micilor ecrane 899.000

de telespectatori care au preferat sa isi exerseze mintea alaturi de concurentii quiz-ului si de Dan Negru , prezentatorul emisiunii devenita un fenomen.

Cel mai simplu si usor de inteles quiz din istoria televiziunii cucereste publicul prin exercitii simple de perspicacitate si cultura generala, dovedind astfel apetitul acestuia pentru continut TV de calitate. In fiecare seara, de miercuri pana vineri, de la 22:30, telespectatorii de toate varstele isi pot exersa mintea in fata micului ecran, in compania lui Dan Negru si a concurentilor emisiunii.