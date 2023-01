Romanița Iovan, mărturii emoționante la aproape 20 de ani de la drama care i-a zguduit familia! Ce nu a spus niciodată despre hoțul care i-a intrat în casă

In articol:

Romanița Iovan a fost invitată la "40 de Întrebări cu Denise Rifai", în timpul emisiuni vorbind despre unul dintre cele mai grele momente ărin care a trecut.

În 2005, vila Romaniței și a lui Adrian Iovan a ținta unui hoț.

Bărbatul a intrat în imobilul în care soții Iovan locuiau, însă a fost văzut de creatoarea de modă, iar soțul ei a sunat imediat la poliție. Până ce au ajuns oamenii legii, cei doi bărbați s-au confruntat în casă, infractorul fiind împușcat mortal cu arma de vânătoare a lui Adrian Iovan.

Cazul a ridicat în acel moment numeroase speculații în spațiul public și a împărțit țara în două. A fost unul dintre cele mai mediatizate jafuri din România. După jumătate de an, Parchetul a decis că în cazul lui Adrian Iovan a fost vorba de legitimă apărare, iar cercetările s-au încheiat.

Invitată la "40 de întrebări cu Denise Rifai", cunoscuta creatoare de modă a vorbit despre momentul de cumpănă prin care a trecut, dar și pierderea unei sarcini ce a urmat.

Gestul pe care Romanița Iovan l-a făcut mulți ani, după drama din 2005

În dimineața zilei de 6 octombrie 2005, soțul Romaniței Iovan îl împușcase pe hoțul care intrase în vila în care locuiau. Creatoarea de modă l-a văzut prima pe infractor și și-a trezit imediat soțul, iar acesta a sunat la poliție, iar mai apoi a luat arma de vânătoare din dotare.

Citește și: Roamnița Iovan și fiul ei, gest impresionant la 9 ani de la moartea lui Adrian Iovan! Cei doi au urcat în munții Apuseni, pentru a-l comemora pe pilot: „Este corespunzătoare și conformă cu tradițiile”

Cei doi s-au confruntat, iar hoțul a fost împușcat mortal. Pentru Adrian Iovan, instanța a stabilit că a fost legitimă apărare, dar audierile au fost o experiență îngrozitoare pentru membrii familiei. Romanița Iovan a spus atunci că nu a mai ieșit din casă vreme de 2 luni, timp în care a pierdut și sarcina.

După momentul tragic, familia Iovan a luat numeroase măsuri de siguranță. Totuși, în ciuda lor, soții Iovan s-au încuiat, o vreme, în dormitor cu cheia, în fiecare seară, înainte de culcare.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

"M-am încuiat mulți ani. Nu aș dori nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Eu știu că e mult de atunci, dar nu s-au vindecat rănile. Nu numai că am pierdut o sarcină, Albert știe toată situația și acum îmi spune că dacă nu venea hoțul el nu se năștea.

Eram obsedată. Închideam ușa cu cheia și am închis-o mult timp după, ceea ce este horror. Este o amintire care s-a transformat într-un coșmar și care a durat o perioadă îndelungată", a mărturisit Romanița Iovan, la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Romanița și Adrian Iovan [Sursa foto: MediaFax Foto]

Romanița Iovan, mărturii emoționante

Creatoarea de modă a pierdut o sarcină, chiar în acea perioadă. Pentru vedetă, momentele au fost printre cele mai grele din viața ei, mai ales că opinia publică s-a împărțit în două tabere.

Citește și: Romanița Iovan, lecție de viață pentru fiul ei: "Mi-a zis că vrea bani. I-am dat să spele rufele. Îi dădeam 50 de lei pentru fiecare mașină spălată"

Romanița Iovan a mărturisit că după eveniment, mai mult timp le-a dorit răul celor care i-au făcut rău, însă viața a învățat-o să fie un om puternic.

"Atunci nu m-a durut atât de mult că s-a împărți țara în două, cât toate neadevărurile care au fost spuse. Mărturisesc că am trăit momente în care îmi doream ca cei care mi-au făcut rău să treacă prin ce am trecut eu.

Apoi mi-am dat seama că un om care este elegant, nu are voie să dorească rău nimănui. Atunci am renunțat să mai doresc rău, celor care mi-au făcut mie rău, dar am trecut prin perioada în care am făcut lucrul acesta. Nu este frumos, dar mi s-a întâmplat(...) Timpul a demonstrat că tot ce nu te doboară, te face mai puternic. La mine a funcționat și nu mai vreau să mă gândesc la rău", a mai adăugat ea.

Romanița Iovan la "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube]

I-a iertat vedeta pe cei care i-au făcut rău?

În 2005, s-a declanșat o adevărată isterie națională, după ce hoțul a intrat în casa Romaniței și a lui Adrian Iovan. S-au făcut scenarii și speculații care au împărțit țara în două. Cazul a fost închis de Parchet după jumătate de an, iar urmărirea penală nu a început în cazul lui Adrian Iovan și s-a considerat că a fost vorba de legitimă apărare.

"A ierta cred că este un lucru bun, dar nu cred că noi trebuie să iertăm. Mereu am zis că Dumnezeu ne iartă. Noi oamenii nu știu dacă putem să uităm și atunci dacă nu putem să uităm, nu știu dacă se pune problema să putem să iertăm. Încerc, până la urmă, să fac un exercițiu de gândire de fiecare dată când îmi aduc aminte sau am situația în care trebuie să discut de acest subiect care este poate cel mai sensibil pentru mine, să nu fiu rea.

Asta reușesc să fac, pur și simplu să nu fiu rea, dar puterea pe care am simțit-o în următorii ani și care m-a ajutat să ies dintr-o situație complicată, mă face să mă comport cu eleganță, așa cum am făcut și până acum, chiar și pe acest subiect care poate nu merită această eleganță de care sunt în stare și dau dovadă", a răspuns Romanița Iovan, când a fost întrebată dacă a învățat să ierte.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!