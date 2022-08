Romanița Iovan, lecție de viață pentru fiul ei: "Mi-a zis că vrea bani. I-am dat să spele rufele. Îi dădeam 50 de lei pentru fiecare mașină spălată"

In articol:

Unul dintre cele mai importante nume din industria modei românești, Romanița Iovan, îi dă constant lecții de viață fiului său.

În ceea ce privește respectul și cariera pe care și-o formează, se pare că fiul Romaniței, Albert Iovan, îi calcă pe urme.

Fiul vedetei a fost învățat încă de mic să muncească pentru ce își dorește și să câștige respectul celor pe care îi întâlnește. În prezent, acesta este pilot de raliu.

Romanița Iovan îi dă o educație aleasă fiului său

Romanița Iovan a început să facă furori în țara noastră încă din anul 1991, când și-a deschis propria casă de modă în România. De atunci, Romanița s-a concentrat pe cariera ei și a muncit astfel încât creațiile sale să ajungă în toate colțurile lumii.

Chiar dacă a făcut totul pentru cariera ei, în momentul în care a decis să își întemeieze o familie, Romanița a avut grijă ca fiul său să primească o educație aleasă.

Romanița l-a născut pe Albert când avea 41 de ani și, chiar dacă multe femei spun că își doresc să devină mame înainte să împlinească 35 de ani, creatoarea de modă spune că Albert

a apărut în viața ei la momentul potrivit.

„Eu nu am vrut copil, am vrut carieră, am fost femeie de carieră. Până la urmă, când a fost momentul, era chiar când eram independentă, și din punct de vedere al carierei, și financiar, și am putut să mă ocup de Albert, ceea ce a fost super bine pentru amândoi. Nu am avut niciodată sentimentul că aș fi vrut să fac copil mai devreme. Dacă aș da timpul înapoi, aș face la fel. Am avut, ca să zic așa, norocul că Albert a trăit lângă cei doi părinți cei șapte ani, adică cei șapte ani de acasă. Educația pe care a primit-o de la Adrian, în cei șapte ani, a contat extraordinar. O mamă curajoasă are un copil curajos. Nu poți crește un copil bine știind ce frici ai în tine. Da, când e pe circuit, am emoții, mai ales că trebuie să-l filmez”, a povestit Romanița Iovan pentru Libertatea.

Romanița Iovan a avut grijă ca fiul ei să devină independent

Romanița Iovan spune că este foarte mândră de realizările fiului ei și de faptul că acesta a devenit un tânăr independent și responsabil.

„Soția lui va fi recunoscătoare, fiindcă Albert știe să spele la mașină, și rufe, și vase. „Mama, vreau să câștig niște bani”, mi-a zis. I-am dat să spele rufele. Îi dădeam 50 de lei pentru fiecare mașină spălată. Și venea prea des, până când i-am zis: „Nu mai spăla deloc, ești prea scump pentru mine”. Știe să se descurce, până la urmă. Dar continuă să spele vase, rufe, i-am creat independență”, a mai spus creatoarea de modă pentru sursa citată.