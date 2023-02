Romică Țociu și Cornel Palade, despre perioada în care Dan Spătaru era în vogă. Artistul le-a pus de multe ori bețe în roate celor doi actori: „Mai bine te împușcai”

In articol:

De zeci de ani, Romică Țociu și Cornel Palade formează un cuplu de actori foarte iubiți de către public și care aduc cu fiecare apariție a lor pe scenă zeci de zâmbete pe buzele celor care îi privesc.

La teatru, la evenimente private ori publice, pe micul ecran, de-a lungul carierei pe care o au, cei doi au apărut tot timpul împreună și sunt de nedespărțiți chiar și acum. Actorii au povestit despre cum era să intri pe scenă după ce cu câteva secunde înaintea ta a fost unul dintre cei mai iubiți artiști, Dan Spătaru.

Romică Țociu și Cornel Palade, despre spectacolele în care trebuiau să intre după Dan Spătaru

Romică Țociu și Cornel Palade au avut de-a lungul timpului foarte multe spectacole în care au avut diferite obstaocle peste care au fost nevoiți să treacă. Însă, cele mai grele reprezentații pe care le-au avut au fost în perioada în care regretatul Dan Spătaru era în vogă. Cei doi au urcat de câteva ori pe scenă după ce artistul își termina numărul, iar în urma sa, oamenii din sală erau în hohote de plâns.

Momentul în care lacrimile începeau să cadă din ochii publicului erau la final, când solistul încheia cu una dintre cele mai triste melodii ale sale. Atunci, cele două vedete ale umorului știau că sarcina de a face oamenii să râdă era aproape imposibilă.

„Fiecare se luptă pentru felia lui, pentru viața lui, pentru lucrurile lui. Când apărea pe scenă, nu trebuia să cânte, pentru că începea publicul să cânte. Făcea bis, tris, noi intram după el, o nenorocire să intri după Dan Spătaru, mai bine te împușcai. Cu ce melodie crezi că închidea recitalul? Închidea cu „Să știi, măicuța mea”. Începea un plâns în sală. Veneau apele șuvoi, apoi intră și fă comedie! A cântat s-a aplecat, a ieșit și n-a mai intrat. Ăia plângeau și ne ziceau să intrăm: unde să intrăm, pe mama mea?”, a mărturisit Romică Țociu în cadrul podcastului lui Horia Brenciu.

Cum s-au cunoscut Romică Țociu și Cornel Palade

Romică Țociu și Cornel Palade s-au cunoscut pentru prima data în anul 1989, la un festival din Galați. Romică Țociu a venit la teatrul unde Cornel Palade era deja actor. Chimia și prietenia dintre cei doi actori s-a produs încă din prima clipă în care s-au văzut, iar atunci când Romică Țociua a avut ocazia să lucreze alături de partenerul său actual a profitat la maxim.

„Cornel voia să lucreze alături de un coleg mai tânăr, iar regizorul a sugerat să meargă împreună până la clubul CFR pentru a vedea pe unul tare de la Craiova. Cornel a venit, m-a văzut și m-a plăcut. De asta am zis că el a fost unul dintre mentorii mei. A fost visul meu, așa că, atunci când am fost întrebat dacă nu vreau să merg, nu am putut rata șansa. Am dat o probă la Nae Leonard, iar în martie, după Revoluție, am ajuns la teatru, și de acolo toată viața mea s-a schimbat”, a spus Romică Țociu, potrivit Viva.