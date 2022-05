Cornel Palade îi răspunde lui Romică Țociu, după ce acesta a spus că relația lor este ca o „căsătorie”: „Avem botezuri, parastase, divorțuri, orice!” | EXCLUSIV

In articol:

Cornel Palade și Romică Țociu au apărut mai des separat decât împreună în ultima vreme, așa că lumea a început să speculeze dacă relația dintre cei doi s-a răcit sau nu.

Cornel Palade: „Mai facem și proiecte individuale. În rest, suntem cuplați peste tot.”

Întrebat recent de ce nu au mai fost văzuți împreună, Țociu a dezmințit orice zvon care vorbea despre o despărțire și a spus că în relația lor „este ca într-o căsătorie”.

Romică Țociu și Cornel Palade formează un duo pe scenă de mai bine de 30 de ani și sunt cea mai cunoscută și iubită pereche de comedianți din showbiz-ul românesc. Pandemia i-a ținut pe cei doi, în cea mai mare parte, departe de public, dar nu s-au înstrăinat, după cum a afirmat și Țociu într-un interviu recent.

„Noi nu am mai fost văzuți de peste doi ani împreună, pentru că a fost pandemie. Iar eu am avut șansa extraordinară de a participa la „Te cunosc de undeva! două ediții la rând, și de aici au tras oamenii concluziile. Dar nu este așa. La noi este ca într-o căsătorie, până când moartea ne va despărți. Niciodată și cu nimeni altcineva nu aș putea să fac asta, decât cu bunul meu coleg și prieten Cornel Palade. Relația dintre noi este extraordinară, ne sunăm în fiecare zi, ne facem planuri, muncim, mai avem spectacole, mai așteptăm proiecte. Important este că suntem împreună și sănătoși”,

a declarat Romică Țociu pentru Viva

La auzul vorbelor prietenului său cel mai bun, Cornel Palade a râs și el pe seama celor care îi vedeau deja pe drumuri separate și

a mărturisit că au fost deja invitați la tot felul de evenimente în această vară.

„Nu avem cum să ne despărțim, dar mai facem și proiecte individuale. În rest, suntem cuplați peste tot. Lui i s-a propus un proiect individual? Foarte bine! S-a dus! Mi se propune mie un proiect individual? Foarte bine! Mă duc și eu și îmi fac treaba! Are cineva nevoie de amândoi? Mergem împreună și facem treaba! Avem spectacole, avem nunți, avem botezuri, parastase, divorțuri, orice! (râde)”, le-a spus Cornel Palade jurnaliștilor WOWbiz.ro.

Cornel Palade: „Am fani și pentru 30 de ani de acum încolo!”

Povestea felului în care s-au cunoscut Țociu și Palade este deja celebră. Țociu a recunoscut în repetate rânduri că îi datorează primul pas important către o carieră de succes prietenului său. Cu doar 3 luni înainte de Revoluția din decembrie 1989, cei doi au dat mâna pentru prima dată și restul este deja istorie. Privind în urmă, Palade recunoaște că, deși lupta pentru libertate le-a dezglegat limbile așa cum au visat dintotdeauna, comedia de după '89 a venit cu multe alte provocări față de perioada comunistă.

„ Era lejer să faci comedie atunci, pentru că dacă aruncai o șopârlă, râdea toată lumea. Trebuia să facem gimnastică mentală, ca să zici de una și să se înțeleagă alta. Aici intervine abilitatea! Lumea râdea, era pe jos. Puteai să spui lucrurilor pe nume. Ce a fost interesant este că au apărut personaje noi după Revoluție. Și ce personaje! Aveai de cine să râzi! Dacă le ziceai de Ion Rațiu, râdeau toți! <<Ce?! A venit moșul ăla cu papion și ne învață ăla pe noi democrație?! Păi ce, el a mâncat salam cu soia?>> Ăștia sunt oamenii! Noi am crescut împreună cu ei, ei cu noi și, de atunci, ne țin minte și acum, și ne iubesc, și ne țin în casă. Am fost în casele lor peste tot, cu toate emisiunile, o viață întreagă. Să stai de 30 și ceva de ani călare pe sticlă și să fii peste tot este fabulos! Am fani și pentru 30 de ani de acum încolo!”, a mai spus Cornel Palade.