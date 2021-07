Romina de la Survivor rupe tăcerea după ce s-a supărat grav pe foștii coechipieri: ”Adevărul doare”. Declarațiile controversate făcute de fosta războinică

Războinicii [Sursa foto: Instagram] 17:48, iul 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Romina, fosta cocurentă de la Survivor România 2021, rupe tăcerea după Marea Finală a competiției fenomen de la Kanal D. Fosta războinică spune, din nou, lucrurilor pe nume atunci când vine vorba de foștii ei coechipieri. Romina se simte dezamăgită de Sindy, dar și de Marius Crăciun, dezvăluind faptul că nu mai ține legătura cu echipa din care a făcut parte.

Singurii cu care mai vorbește sunt Vera și Bogdan Urucu, foști războinici și ei, dar pe care Romina nu i-a cunoscut personal, după cum a mărturisit chiar ea.

Romina încă ține legătura cu cei care au susținut-o pe parcursul ei în emisiune și încearcă să fie cât mai activă pe rețelele sociale. De data aceasta, fosta războinică a primit întrebări din partea urmăritorilor din mediul online, referitoare la foștii ei colegi de echipă. Ei bine, Romina nu a ezitat nici măcar o clipă să răspundă atunci când a fost întrebată de ce a fost ”respinsă” de coechipierii ei, dar și despre cei mai falși trei concurenți de la Survivor.

Romina, fosta cocurentă de la Survivor România 2021[Sursa foto: Instagram]

”Nu știu, ei știu mai bine...probabil adevărul doare”, a fost răspunsul blondinei.

Romina de la Survivor România 2021, dezvăluiri neașteptate despre războinici

” E trist cand majoritatea fostilor colegi nici nu te mai saluta, am incercat sa mai vorbesc cu fosti concurenti, dar singurii care-mi mai raspund sunt Vera si Bogdan pe care nici nu ii cunosc personal, dar le multumesc ca isi fac timp sa rapsunda. Sindy ma evita mereu cautand scuze ca nu are timp, am fost singura persoana neinvitata la videoclipul Mellinei... trageti singuri concluziile”, a mai scris pe contul ei de Instagram, Romina de ls Ruvivor România 2021.

