Rona Hartner, decizie neașteptată de sărbători! Artista petrece Crăciunul alături de fostul soț: „Am și reluat petrecerile împreună cu el”

A fost un an plin de suișuri și coborâșuri pe plan sentimental pentru Rona Hartner. Ea și cel de-al doilea soț al ei, Herve Camiller, au decis să pună punct mariajului și să divorțeze. Se pare că pandemia de coronavirus a jucat un rol fundamental în decizia celor doi de a se despărți, căci în timpul carantinei și-au dat seama că mai nu sunt tocmai pe aceeași lungime de undă,

așa cum erau la începutul relației. Mariajul lor s-a încheiat după circa un an.

Crăciunul acesta o prinde singură pe Rona Hartner, dar înconjurată de familie și prieteni. Artista a dezvăluit că va petrece sărbătorile de iarnă alături de primul soț, fiica pe care o are cu acesta, dar și fosta soacră. Vedeta spune că imediat după divorț a reluat legătura cu primul partener de viață.

„De-abia aștept Crăciunul, petrec cu fata mea și cu fostul meu soț, tatăl fiicei mele, și cu mama lui, gătesc și eu bunătăți, sarmale, dar vin și ei cu mâncare franțuzească, va fi o masă româno-franceză.

Am decis să îi chem la masă din dorința ca fata mea să simtă că are o familie unită. De altfel, am și reluat petrecerile împreună cu el, după divorțul de cel de-al doilea soț, a declarat Rona Hartner pentru impact.ro.

Rona Hartner și Herve Camilleri [Sursa foto: Instagram]

Rona Hartner și Herve Camiller, al doilea soț, continuă să țină legătura

Vedeta spune că deși încă nu a depășit șocul provocat de divorț, continuă să vorbească cu cel de-al doilea soț al ei.

Mai mult, Rona Hartner susține că nu există resentimente între ei și nici nu regretă decizia de a se despărți de el.

„Recunosc, încă nu am depășit şocul despărţirii de acel bărbat. Nu e cazul de regrete, dar am decis să mai păstrăm legătura, aşa că mai discutăm la telefon, din când în când. Pot rezista şi fără bărbat, fiindcă au existat în viaţa mea şi asemenea perioade, în care am fost mai mult singură.

Pe de altă parte, rămâne pentru amândoi faptul că am fost binecuvântaţi în biserică atunci când am decis să ne unim destinele. Şi amândoi considerăm că acest lucru are şi va avea pe termen lung o însemnătate aparte.

Iată motivul pentru care cred că vom continua, sub o formă sau alta, să ne sprijinim reciproc, atunci când celălalt va cere ajutorul”, a declarat Rona Hartner în urmă cu ceva timp pentru sursa citată mai sus.

