Rona Hartner, declarații tulburătoare, la Kanal D, duminica aceasta, la "40 de întrebări cu Denise Rifai": “Am un caracter impetuos si am avut si vreo două tentative de sinucidere”

Rona Hartner, faimoasa actriță și cântăreață recunoscută pe plan internațional, va fi invitată specială în cadrul ediției de duminică a emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzata la 22:30, la Kanal D. Cu o personalitate vibrantă și talent remarcabil, Rona Hartner continuă să fascineze publicul prin prezența sa carismatică și expresivitatea artistică.

Rona Hartner a captivat prin interpretarea sa remarcabilă din filmul "Gadjo Dilo" și și-a câștigat reputația de cântăreață talentată, cu spectacole impresionante ce au avut loc în Paris și care s-au bucurat de succes.

Presa internațională o numește "frumoasa tornadă brună", în timp ce în România trezea în urmă cu aproape două decenii interesul jurnaliștilor cu scandalul "primului sex-gate autohton". Din 2010, deține cetățenie franceză, fiind considerată una dintre personalitățile marcante ale Frantei; este, de altfel, inclusă în dicționarul "200 de străini care au construit Franța".

Rona Hartner a înfruntat provocări dificile, inclusiv lupta cu cancerul, pe care l-a învins. Este divorțată și are o fiică.

Artista a dezvăluit la “40 de întrebări cu Denise Rifai” că a trecut prin momente dificile și a avut două tentative de sinucidere, influențate de consumul de alcool.

“Am un caracter impetuos si am avut si vreo doua tentative de sinucidere de la alcool”, este o parte din răspunsul oferit de Rona Harner, în momentul in care este întrebată in ce o transforma alcoolul.

“Cât v-a costat eticheta de <amanta președintelui Emil Constantinescu?”, “Câți bărbați celebri ați cucerit cu vocea dvs.?”, “Ați abandonat vreun moment lupta cu cancerul?”, “De câte ori vi s-a spus că nu sunteți dusă la biserică?”, “Ce o lasă mută pe Rona Hartner?”, sunt câteva dintre întrebările la care artista va trebui să răspundă.

Nu ratați întâlnirea captivantă dintre Rona Hartner și Denise Rifai în emisiunea "40 de întrebări" de duminică seară, difuzată la Kanal D, începând cu ora 22:30.