Rona Hartner dezvăluie ce se întâmplă în viața ei amoroasă: "Mă reconstruiesc după divorț" Există cineva în viața artistei? | EXCLUSIV

Rona Hartner a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a avut, despre noile proiecte muzicale, dar și despre relația cu fiica ei. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a povestit că mesajul din noua ei melodie se adresează oamenilor care au aspirații înalte în viață.

Rona a menționat și care este secretul ei ce îi menține atitudinea pozitivă în fiecare zi, dar a povestit și despre cum acest lucru a ajutat-o să slăbească, înclusiv să treacă peste boala grea. Artista a spus și cum decurge relația cu fiica ei, Rita, dar și cât de apropiate sunt una de alta.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a Ronei Hartner?

Rona Hartner ne-a povestit diverse, dar pe noi ne-a interesat cum stă cu dragostea. Ei bine, artista a vorbit sincer despre acest subiect și ce se întâmplă în momentul de față în viața ei.

"Cel mai mare sfat pe care pot să îl dau în iubire este că în iubire trebuie să te dăruiești, așa cum pe vremuri ai noștri nu se uitau și nu se văitau. Nu mai stați niciodată îmbufnate, cea mai mare fericire este să ajungi acasă, iar soțul și soția să zâmbească. Eu nu am pe nimeni în viața mea, sunt divorțată de doi ani și jumătate, mă construiesc, mă reconstruiesc după divorț și sunt fericită că Dumnezeu știu sigur că mă iubește și eu Îl iubesc foarte mult. Viața merge înainte. Nu vă panicați să fiți singure. Eu m-am căsătorit de fiecare dată din pripă, mă potolesc acum. Stau cuminte.", a declarat Rona Hartner, la WOWnews.

Rona Hartner și-a retras fiica de la școală

Rona Hartner este mama mândră a unei fete, pe care însă a retras-o de la școală recent. Astfel, vedeta a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit motivul real pentru care fiica ei va da examenul de Bacalaureat de acasă, atunci când va fi cazul.

Așadar, artista a explicat că fata ei își dorește foarte tare să se dezvolte pe plan profesional, în mai multe domenii, motiv pentru care timpul este limitat pentru ea, având în vedere că o mare parte din timp este ocupat de orele de la școală.

„ Pare un pic contradictoriu pentru că atât timp am ținut fata în școli private, îmi dau seama că îi trebuia un an sabatic, școala nu mai este ce era înainte, să stai câte patru ore la școală și apoi să ai timp de pasiunile și dorințele tale, ea vrea anul acesta să facă cursuri de hair-stylist. Ea are o pasiune foarte mare. Ea a făcut mai multe experimente în Franța. Am adus-o aici să învețe să facă cursuri de hair-stylist cu culori bio. Sunt niște secrete pe care trebuie să le învețe. ”, a precizat Rona Hartner, pentru un post TV.

