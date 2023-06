”Sunt cu bagajul la ușă” Adriana Simionescu, ultimele zile înainte de a deveni mamă. Când va naște fiica lui Adrian Minune?

In articol:

În doar o săptămână familia lui Adrian Minune va mai avea un membru. Și asta pentru că Adriana Simionescu va deveni mamă pentru prima dată.

Fiica cea mică a manelistului este însărcinată pentru prima dată și urmează să aducă pe lume primul ei copil.

Adriana Simionescu naște pe zece iunie

Tânăra îl va face pe Minune tot bunic de fată, așa cum a fost și în cazul lui Karmen, iar minunea va avea loc pe data de zece iunie.

Atunci este programată vedeta să ajungă în sala de nașteri, acolo unde, prin operație de cezariană, își va aduce copilul pe lume.

Totul se va întâmpla la un spital privat din București, unde viitoarea mămică se așteaptă să ajungă din clipă în clipă, fiind deja cu bagajul de maternitate făcut de ceva timp, așteptând doar un semn de la fetița sa.

Până atunci, însă, Adriana Simionescu spune că mai are mici lucruri de pus la punct în camera fiicei sale, Noa, căci așa o va chema pe a doua nepoată a manelistului, care este așteptată cu sufletul la gură de toată lumea: părinți, bunici, verișoară, unchi și mătuși.

„Mai am puțin și nasc. Am mari emoții, se apropie ziua cea mare. Pe 10 iunie nasc. Am ales un spital privat și o să nasc prin cezariană. Sunt cumva cu bagajul la ușă și camera fetiței este aproape gata, abia o așteptăm cu toții! Pe măsură ce trec zilele și se apropie momentul, se intensifică și emoțiile ”, a mai adăugat, Adriana Simionescu, conform Click!

Despre viitoarea sa nepoțică, în urmă cu ceva timp, și Karmen Simionescu spunea cât este de așteptată să facă parte din familie.

Extrem de încântată fiind fiica sa, care mereu îi cere o surioară ca partener de joacă, dar care va avea de acum încolo o verișoară ca partener.

„Fata mea nu duce lipsă de atenție, deocamdată ea e încă răsfățata familiei, asta până vine fetița Adrianei, care va naște în iunie. Abia o așteptăm pe Noa pentru ca Sofia să aibă și ea cu cine se juca pentru că deja îmi cere o surioară și acum asta e: vine în loc o verișoară!”, a mărturisit Karmen Simionescu pentru aceeași sursă.