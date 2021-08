Rona Hartner, dezvăluiri despre divorțul de Herve Camillieri! Mai există șanse de împăcare? „Sigur mă iubește, eu îl mai iubesc...”

Rona Hartner și Herve Camillieri au fost împreună trei ani de zile 08:39, aug 10, 2021 Autor: Clara Ionescu

Rona Hartner și Herve Camillieri au format un cuplu timp de trei ani de zile, dintre care un an și jumătate au fost căsătoriți. Cei doi au ajuns al concluzia că trebuie să divorțeze, după ce au avut mai multe probleme de cuplu.

Celebra cântăreață a mărturisit că între cei doi încă mai există sentimente puternice.

„Am făcut tot ce am putut ca să fie bine și să am familie. Îți dai seama dacă trei ani nu s-a putut, nu s-a putut. Știu că la ora actuală nici nu se pune problema de sentimente pentru că Herve sigur mă iubește, eu îl mai iubesc … Problema este că nu se poate trăi împreună.

Divorțăm pentru că nu ne-am înțeles, adică eu chiar voiam să-mi fac familie. Nu mă căsătoream eu la biserică dacă nu eram sigură. Pe urmă, după ce ne-am căsătorit s-a întâmplat ceva, astfel încât într-un an și jumătate am avut impresia că m-am bătut cu morile de vânt și a trebuit să mă despart”, a declarat Rona Hartner, pentru Cancan.ro.

Rona Hartner și Herve Camillieri [Sursa foto: Captura Video]

Rona Hartner și Herve Camillieri mai țin legătura?

Întrebată dacă a mai ținut legătura cu soțul ei, celebra artistă a mărturisit că cei doi au reușit să se împace pentru se putea despărți frumos, fără certuri.

„Am discutat și am încercat să înțelegem ce s-a întâmplat. Ne-am spus tot ce am avut să ne spunem și ne-am dat seama că sentimentele erau în continuare acolo și „ne-am împăcat ca să ne despărțim”. E genul de iubire imposibilă, dar în viață nu-ți construiești totul pe sentimente”, a mai spus cântăreața.

Rona Hartner a dezvăluit că a știut încă de la început că relația ei este destinată eșecului, însă a ignorat aceste sentimente pentru a se bucura de prezent.

„Eu știam din start că relația noastră nu e suficient de matură și că nu va rezista. Și, totuși, bazându-mă pe sentimentele mele și ale lui am crezut că trebuie să merg înainte, dar în sufletul meu ceva îmi spunea: „Nu veți rezista împreună! Când veți da de probleme și așa mai departe, cuplul vostru va exploda”. Din acest motiv spun că eu mă consider mai responsabilă pentru că eu știam că nu va funcționa, dar am continuat”, a mai spus Rona Hartner, pentru sursa citată.

Rona Hartner divorțează de soțul ei

Există șanse de împăcare între Rona Hartner și Herve Camillieri?

Întrebată dacă s-a gândit la o împăcare cu Herve Camillieri, cântăreața a mărturisit că pe primul loc este fetița ei de 16 ani, după care o relație amoroasă.

„M-am gândit la chestia asta, dar cred că, înainte de toate, mă gândesc că am un copil de crescut, dar dacă după ce crește și merge la casa ei, eu o să fiu super îndrăgostită de Herve, sunt capabilă să-l sun și să-i spun: „Hai să ne trăim acum dragostea cu năbădăi!”. Însă nu pot să o fac să trăiască într-o familie în care cuplul prin egoismul lui este cel mai important, asta niciodată nu o voi face.

Cuplul nostru nu era destul de sudat și atunci copilul avea de suferit. Și între a alege pacea interioară a familiei și sentimentele mele și ale lui Herve, aleg pacea interioară fără niciun fel de discuție”, a declarat artista.