Rona Hartner, mai efervescentă ca niciodată, după ce a învins boala! La rândul ei i-a ajutat și pe alții: "Se întâmplă minuni" | EXCLUSIV

Rona Hartner este o adevărată figură în lumea teatrului românesc. Actrița a știut mereu cum să facă publicul să zâmbească, fiind genială în tot ce face. Deși s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, asta nu a oprit-o să se bucure în continuare de viață, la maxim, așa cum îi place.

Rona Hartner a fost în pragul morții

Rona Hartner a avut neșansa de a fi diagnosticată cu cancer, însă, puternică din fire, a reușit să învingă boala și să-și trăiască viața așa cum trebuie. Actrița ne-a mărturisit că prin vindecarea ei și tot ce a învățat din această perioadă, i-a ajutat și pe alții, care se confruntau cu probleme de același gen.

"Numai Dumnezeu zice când e momentul să se oprească glumița, dar Dumnezeu nu a vrut să mor acum. Mai am ceva de trăit, mai am ceva de făcut. Am proiecte frumoase de care mă ocup acum, un grup de gospel, cu care cânt. În timpul unui concert, o persoană a fost vindecată de depresie. În timpul piesei, era o piesă despre rugăciune, m-am dat mai departe de microfon și am început să mă rog. Persoana respectivă a simțit un foc în plexul solar, care a invadat-o și a început să plângă și a zis că i-a ieșit o tristețe pe care o avea profundă, nu se mai putea opri. Am venit alături de ea și mi-a zis că a avut o întâlnire cu Iisus. Dacă măcar atât am făcut de când m-am întors de pe meleagurile cu boala aceasta, deja e important.", a declarat Rona Hartner.

Rona Hartner, după ce a învins cancerul: "Medicii mi i-a trimis Dumnezeu"

Rona are în desfășurare o serie de proiecte care îi aduc fericire și împlinire.

Artista ne-a povestit totul despre acestea și cum credința în Dumnezeu, cea mai mare putere care a scăpat-o de boală.

"Cu emisiunea mea online, în care mă rog cu oamenii, a primit foarte multe reacții. Oamenii îmi spun că le-a trecut angoasa de război, de coronavirus, toate. Chestiile astea sunt foarte importante. Deci, am emisiunea mea online, concertul gospel în care se întâmplă minuni, așa că e interesant ce se întâmplă. Medicii mi i-a trimis Dumnezeu să fie acei medici buni, cu credință. Au avut grijă de mine într-un mare fel și au luat inițiativele bune. Operația din România a fost atât de bine făcută, încât peste 9 zile eu eram pe scenă. Lucrurile s-au așezat în așa fel în viață, încât să fie foarte bine. După 10 zile de când am terminat chimioterapia m-am căsătorit.", a mărturisit Rona Hartner, pentru WOWbiz.