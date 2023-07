Rona Hartner readuce în discuție scandalul cu Vadim Tudor! Noi detalii au ieșit la iveală: “Am picat într-o capcană”

In articol:

Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, este o artistă foarte cunoscută și apreciată, atât în țara noastră, cât și pe plan internațional. Celebra actriță și cântăreață a trecut prin două căsnicii eșuate și locuiește acum în Franța împreună cu fiica ei, Rita, care are 15 ani.

După mai multe relații încheiate, Rona a vorbit deschis și și-a spus părerea, fără perdea, despre motivele care duc adesea la separarea cuplurilor căsătorite.

Rona Hartner, dezvăluiri despre scandalul cu Vadim Tudor

În urmă cu câțiva ani, Rona Hartner a fost implicată într-un scandal de proporții. Protagonist a fost și Vadim Tudor, iar acum, la ani distanță, actrița vorbește deschis despre ce s-a întâmplat.

"Scandalul cu Vadim Tudor a fost regizat de cineva, dar fără știința mea. Am picat într-o capcană. Am ieșit de acolo mega învingătoare, buturuga mică răstoarnă carul mare. Nu am luat niciun ban din acest scandal, dimpotrivă, mi-am pierdut toată reputația din România. Începusem să fiu respectată ca actriță și deodată m-am trezit într-un scandal. A fost cel mai mare scandal din secolul trecut. Eu nu am vrut să fiu într-un scandal, ci star în România. Acum, am transformat scandalul într-o chestie populară.", a declarat Rona Hartner, la Detectorul de minciuni.

Ce se întâmplă în viața amoroasă a Ronei Hartner?

Rona Hartner ne-a povestit diverse, dar pe noi ne-a interesat cum stă cu dragostea. Ei bine, artista a vorbit sincer despre acest subiect și ce se întâmplă în momentul de față în viața ei.

"Cel mai mare sfat pe care pot să îl dau în iubire este că în iubire trebuie să te dăruiești, așa cum pe vremuri ai noștri nu se uitau și nu se văitau. Nu mai stați niciodată îmbufnate, cea mai mare fericire este să ajungi acasă, iar soțul și soția să zâmbească. Eu nu am pe nimeni în viața mea, sunt divorțată de doi ani și jumătate, mă construiesc, mă reconstruiesc după divorț și sunt fericită că Dumnezeu știu sigur că mă iubește și eu Îl iubesc foarte mult. Viața merge înainte. Nu vă panicați să fiți singure. Eu m-am căsătorit de fiecare dată din pripă, mă potolesc acum. Stau cuminte.", a mărturisit Rona Hartner, la WOWnews.

