In articol:

Emisiunea Survivor România a fost un real succes și după tot acest fenomen, toți fanii se întreabă când și dacă vor începe filmările pentru un nou sezon.

Survivor România este un show care a ținut cu sufletul la gură milioane de urmăritori, mai ales în Marea Finală când fanii care și-au susținut cu ardoare concurenții favoriți, au vrut să afle cine va fi marele câștigător dintre Lola. Emanuel, Elena și Iancu. Câștigătoarea a ieșit așa cum bine știm cu toții, Elena Ionescu.

Va mai apărea un nou sezon Survivor România?

În urmă cu câteva zile, pe site-ul oficial al rețelei de socializare Instagram al televiziunii Kanald România, a apărut o imagine cu Elena Ionescu în timp ce ținea trofeul de la Survivor în mână, iar la descrierea fotografiei reprezentanții au scris că emisiunea a fost pe primul loc în topul audienților în întreaga ROmânie.

Acest lucru poate înseamna că poate exista o a doua ediție a emisiunii Survivor România, însă nu se știe cu exactitate încă dacă acest lucru va fi sau nu posibil.

„Marea finală a show-ului Sruvivor România a ținut, aseară, în fața micilor ecrane, milioane de susținători ai celor patru finaliști care s-au luptat pentru trofeu Survivor și premiul de 250.000 de lei! Elena Ionescu a câștigat competiția Survivor România, în urma voturilor telespectatorilor.

Ultima ediție Survivor România 2020, reality-ul prezentat de Dan Cruceru, a fost încărcată de tensiune și emoție și a poziționat Kanal D pe primul loc în topul audiențelor în întreaga țară și la orașe, conform datelor furnizate de Kantar Media România”, au scris reprezentanții postului de televiziune.

Citeste si: Elena Ionescu, ASTAZI, la Roata Norocului! Afla, urmarind show-ul, la ce pedeaspsa a fost supusa vedeta!

Roxana Buzoiu, concurentă la Survivor România sezonul 2? „Ar fi trebuit să merg, dar...”

Roxana Buzoiu a împărtășit un secret la care mulți nu s-ar fi așteptat. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărtusit că ar fi trebuit să participe la emisiunea Survivor, însă ceva s-a întâmplat. Cu toate acestea, Roxana ar accepta bucuroasă participarea în cadrul unei astfel de emisiuni, dacă acest lucru va fi posibil.

Citeste si: Iancu Sterp și Emy Alupei de la Survivor România, împreună? S-a întâmplat la scurt timp după ce Denisa a plecat din România

„Eu am avut oportunitatea să merg la Survivor. Am fost aleasă să plec la Survivor, doar că s-a întâmplat o mică extorsiune a emisiunii Puterea Dragostei și nu am mai putut ajunge. Și am avut și operația la picior după și chiar că nu am mai putut ajunge. Dar aș vrea să merg într-o emisiune de genul ăsta. Să merg să alerg, să mănânc nebunii”, a spus Roxana Buzoiu pe Youtube.

Citeste si: Iancu Sterp s-a mutat la Emy Alupei?! De trei zile doarme acasă la fosta colegă de la Survivor, în timp ce Denisa, iubita lui, e în Londra

Clipul zilei pe WOWBIZ.RO:

Întrebată cum s-a schibat viața ei după emisiunea Puterea Dragostei, Roxana Buzoiu a spus că îi merge foarte bine. A pus la cale o afacere cu haine și este contactată, așa cum bine se poate vedea pe Instagramul ei, pentru diferite colaborări.