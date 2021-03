Roxana Dobrițoiu e distrusă! Vedeta a pățit cel mai teribil lucru din viața unui artist

In articol:

După ce a fost bătută într-un restaurant de o altă divă cunoscută în lumea showbiz-ului de la noi, Roxana Dobrițoiu a mai întâmpinat o problemă cât se poate de serioasă, de data aceasta situația ei fiind de-a dreptul disperată.

Citeste si: Roxana Dobrițoiu, primele declarații despre bătaia pe care a primit-o de la Denisa Despa: „Am ajuns la spital”

Mai exact, în urmă cu câteva zile, Roxana Dobrițoiu a pierdut, în zona Berceni din București, cel mai prețios bun al său. Nu, nu vreun colier cu diamante, nu vreun lanț de aur, ci telefonu.... Doar că în telefonul respectiv, susține cântăreața, era ceva mai prețios ca orice bijuterie de-ale sale: negativele muzicale.

, a explicat Roxana Dobrițoiu în timp ce zona în care și-a pierdut telefonul a fost umplută cu tot felul de afișe în care promite găsitorului o recompensă generoasă.

Roxana Dobritoiu e ajutata de iubit sa isi gaseasca telefonul

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Nepoata lui Adi de la Vâlcea a încins plaja de la Mamaia! Roxana Dobrițoiu a schimbat costumele de baie pe malul mării pentru un pictorial sexy!

Mai mult decât atât, de când a pierdut telefonul cu pricina, Roxana Dobrițoiu ”patrulează” fără încetare în zona în care presupune că i-a dispărut, sperând la o minune care să o ajute să își recupereze munca de ani, ca artistă.

Culmea, spun sursele noastre, Roxana Dobrițoiu este cu atât mai disperată cu cât negativele cu pricina erau salvate doar în telefon, acesta nefiind sincronizat cu vreun cont de cloud, culmea, tot din teamă de a nu fi atacată de hackeri și să își piardă munca.

Roxana Dobritoiu ar face orice sa recupereze telefonul

Roxana Dobrițoiu, bătută de Denisa Despa! A ajuns la spital

„Eu i-am vorbit urât, într-adevăr și când am închis telefonul ea a sărit la bătaie și nimeni nu s-a așteptat la așa ceva, au venit și cei din spate și au încercat să o ia, dar tot dădea cu picioarele. Nu este prima dată, ea face asta mereu. Am ajuns la spital, a luat pur și simpli sticla și mi-a dat în cap. A spart un pahar și o farfurie, a fost un adevărat circ la acel restaurant. Eu cred că fata aceasta are o perioadă dificilă și nu mai face față cu propriul ei stres”, a spus Roxana Dobrițoi u, nepoata lui Adi de la Vâlcea.

Citeste si: Beyonce e amorezată! Cu cine se iubește Roxana Dobrițoiu, focoasa nepoată a lui Adi de la Vâlcea

Roxana Dobrițoiu e nepoata lui Adi de la Vâlcea

Nimeni nu a știut până în 2014 ce “comoară” ascundea Adi de la Vâlcea, până când a apărut o tânăra cu forme apetisante care semăna leit cu Beyonce. Toată lumea i-a spus că seamăn leit cu artista internațională, iar când a început să cânte, toți au rămas șocați. Încurajată să se apuce de o carieră artistică, Roxana Dobrițoiu a luat-o în serios, deși unchiul ei mult mai celebru nu a vrut să tragă prea multe sfori că s-o ajute. Ulterior, s-a aflat că Roxana mai iese în față cu un “avantaj” față de alte colege de breaslă. Tatăl ei, fratele lui Adi de la Vâlcea, a anunțat cu surle și trâmbițe că fiica lui este virgină, și poate demonstra asta cu certificat. Nu a durat mult iar Roxana Dobrițoiu a făcut marele anunț și a spus că devenit femeie, iar toate atacurile amuzante făcute de prietenii ei au luat sfârșit.