Roxana Ghiță, mărturisire emoționantă la Survivor România. Războinica a trecut prin momente de coșmar în jungla Dominicană: „Nu am discutat lucrurile astea...”

Nominalizarea pentru eliminare a lui Musty a declanșat în echipa albastră mai multe discuții sincere între concurenți. Războinicii și-au spus adevărul fără menajamente și astfel au ieșit la iveală noi antipatii.

Roxana Ghiță, mărturisire emoționantă la Survivor România

Roxana Ghiță a fost acuzată de mai mulți colegi de echipă că

este negativistă și se descurajează prea repede. Războinica a încercat să justifice faptul că nu este așa, ci doar tinde să fie mai realistă decât ceilalți. Ea a dezvăluit că a trecut prin momente grele de depresie și doar în acele momente s-a simțit negativistă.

„Nu sunt o persoană negativistă, nu mi se pare că sunt. Nu mă consider negativistă. Am avut multe momente în viață mea când am avut la un moment dat poate depresie, nu am discutat lucrurile astea.

Am vrut la un moment dat să le discut cu ține pentru că aveam o relație mai apropiată e, dar tu Musty vorbeai încontinuu despre viața ta și nu mi-ai dat ocazia să vorbesc și eu despre a mea. Am trecut peste momentele alea și atunci eram negativistă. Știu să diferențiez între a fi realist și negativist”, spune concurenta.

Musty o contrazice pe coechipiera lui și îi spune Roxanei Ghiță că a reacționat într-un mod negativist după ce Marilena a fost transportată la spital.

Ea spune atunci că Războinica nu își va mai reveni și va părăsi competiția.i-a spus Musty.

„Asta e părereata. Eu nu mă consider o persoană negativistă. Îmi asum asta, e părerea mea despre mine. Am multe defecte, dar nu sunt o persoană negativistă”, se apără Roxana Ghiță.

Părinții Roxanei Ghiță, despre participarea fiicei lor la Survivor România 2021

Părinții războinicei sunt foarte mândri de fiica lor pentru ce a reușit să arate în competiția Survivor România 2021. Tatăl acesteia susține că Roxana Ghiță are toate calitățile pentru a câștiga sezonul 2. „Roxana este o tânără sportivă altruistă, ambițioasă și de anduranță. De mică a avut această rezistență în sport. Anul trecut am fost în Austria, la ski, și am reușit să facem 100 km de coborâre într-o zi. Are tot ce-i trebuie pentru a câștiga Survivor”, a spus tatăl războinicei.

Mama concurentei a declarat pentru Kanal D că fiica ei se dedică total atunci când este pasionată de un lucru. „Roxana e o fată puternică. Și-a descoperit singură această pasiune pentru sport. E determinată. Când își dorește cu adevărat ceva, se concentrează foarte mult pe acel lucru, își dozează efortul și energia pentru a-și atinge obiectivul. A făcut doi ani Școala de Artă București, Decorațiuni Interioare. Profesoara din liceu mi-a spus că are talent. În clasa a XI-a s-a decis să dea la Arte”, a completat mama sportivei.