Roxana Ghiță, primele declarații după ce s-a întors în țară de la Survivor România: „Mă simt frustrată și ofticată”

Roxana Ghiță, fosta concurentă din echipa Războinicilor, a ajuns în România! Aceasta a fost primită în aplauze, confetti, baloane și flori de părinții și prietenii ei, care sunt mai mult decât mândrii de performanțele de care a dat dovadă în Republica Dominicană.

Pentru Roxana Ghiță competiția Survivor România s-a încheiat brusc. Războinica a fost constrânsă să părăsească compteția după ce starea ei de sănătate ar fi început să se degradeze în urma unor accidentări. Verdicul medicilor în cazul ei a fost nemilos, aceasta fiind silită să facă un pas în spate și să lase pe altcineva să-i ia locul în echipa albastră.

„Concurentul care nu mai poate continuă la Survivor România este Roxana Ghiță din echipa Războinicilor”, a anunțat Daniel Pavel.

Acum fosta Războinică a ajuns acasă, în România și s-a bucurat să-și strângă în brațe familia și prietenii, de la care nu mai auzise nimic cât a stat în Dominicană. Roxana Ghiță a făcut și primele dezvăluiri legate de cum se simte că ea a plecat acasă, iar colegii ei încă sunt la Survivor România.

Ce i-a lipsit cel mai mult Roxanei Ghiță cât a stat la Survivor România: „M i-a fost foarte dor să conduc”

Iată că după o perioadă lungă petrecută în Dominicană, Roxana Ghiță se poate întoarce la ceea ce-i place să facă cel mai mult, să conducă.

„Primul și primul lucru sper să fie în mașină, să conduc pentru că unul dintre ei trebuie să aibă mașină și să-mi dea și mie să pot să mă duc până acasă că mi-a fost foarte dor să conduc și sunt mare fan al mașinilor”, a declarat Roxana Ghiță.

În competiția fenomen de pe postul Kanal D, Survivor Româia, nu sunt testate doar abilitățile fizice ale concurenților, ci și cele psihce. Aceștia trebuie să trăiască la limita subzistenței și să-și procure singuri hrană din ceea ce le oferă jungla de pe insulele din Dominicană!

Dietele lor nu sunt foarte consistente, iar în fiecare zi ei trebuie să dea totul pe traseu pentru a aduce puncte echipei. Nucile de cocos, orezul și rareori alte „delicatese”, cam așa sună meniul de care dispun.

Roxana Ghiță acum se poate înfrupta din mâncărurile ei preferate, pentru că mama ei i-a gătit numai bucate alese.

„Cred că mi-au făcut toate poftele și mi-au gătit de la projitură cu mere, orice cu ciocolată la cartofi prăjiți, burgări, știu că am pizza. Prietenii mi-au făcut falafel cu humus. M-am gândit, le-am transmis telepatic și s-au mobilizat toți și mi-au făcut felul”, a povestit fosta războinică.

Roxana Ghiță: „ M-am simțit geloasă pe noii concurenți”

Fosta Războinică a fost una dintre cele mai iubite concurente de la Survivor România și a demonstrat de fiecare dată că este un stâlp de rezistență pentru echipa alabastră, pentru care a înscris multe puncte! Din păcate, aceasta nu a mai putut continua concursul din cauza unei accidentări grave și a fost eliminată.

Recunoaște că sentimentele de regret su copleșit-o enorm, iar până să se întoarcă în România a simțit un gol în suflet care a fost, însă, repede umplut de dragostea și căldura cu care au primit-o rudele și prietenii.

„Pot să spun că până să pășesc aici am regretat foarte mult. M-am simțit geloasă pe noii concurenți. Mă simt frustrată și ofticată, dar am uitat ce oameni dragi am acasă și cât de mult te iubesc și mă iubesc și ei pe mine. Acum nu pot să spun că regret în așa mare măsură că am părăsit competiția pentru că m-am întors la dragoste și e nimic mai frumos ca iubirea pe pământul ăsta. Nu mai am cuvinte, sunt șocată!”, a încheiat Roxana Ghiță.