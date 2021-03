Roxana Ghiță, surprinsă în brațele unui Faimos de la Survivor România! Cu cine s-a afișat fosta Războinică

In articol:

Fosta Războinică Roxana Ghiță s-a fotografiat alături de un fost concurent din Republica Dominicană. Este vorba despre Raul Cormos, unul dintre tinerii din echipa Faimoșilor din primul sezon Survivor România. Ei s-au fotografiat împreună la un club de sport și au publicat imaginea pe rețelele de socializare.

Roxana Ghiță și Raul Cormos, foști concurenți Survivor România

Cine este Raul Cormos, fostul concurent de la Survivor România

Raul Cormos este unul dintre concurenții primului sezon Survivor România. Are vârsta de 25 e ani și, deși a copilărit în Baia Mare, locuiește în București, unde este antrenor de fitness de mai bine de cinci ani.

El a părăsit competiția din cauza unei accidentări suferite, deși și-ar fi dorit să rămână mai mult în competiție.

„Cred ca este pentru prima data, in aceasta competitie, cand am foarte mari emotii. Am cateva fisuri in interiorul genunchiului si nu mai pot continua aceasta competitie.

Survivor Romania a insemnat experienta vietii mele, cu siguranta este ceva unic. Scopul meu competitional a fost sa ajung mult mai departe, dar sanatatea este pe primul loc si, din pacate, de ce iti este frica, nu scapi. Asta a fost gandul cu care am plecat de casa, sa nu ma accidentez.(...) Sper sa ramaneti cel putin la fel de uniti, sa ramaneti voi, modesti, motivati, sa castigati si sa ne revedem acasa sanatosi”, le spunea Raul Cormos Faimoșilor, înainte de a plecat de la Consiliu.

Raul Cormos, fost concurent Survivor România

Roxana Ghiță, eliminată de la Survivor din cauza problemelor de sănătate

La fel ca Raul Cormos, fostul concurent de la Faimoși, Războinica Roxana Ghiță a părsit competiția din cauza unor probleme medicale. Tânăra a plecat cu lacrimi în ochi de lângă colegii ei din Republica Dominicană.

„Sunt emoționată și șocată, tremur toată. Văd că s-a făcut echipa mai mare. Bun venit celor noi Războinici. Mă simt foarte copleșită de multe sentimente și mă simt tristă. Mă simt câștigată, am câștigat o echipă pe care nu o aveam. Îi iubesc pe oamenii ăștia foarte tare și o să-mi fie dor de ei”, a spus Roxana Ghiță la Consiliu .

Roxana Ghiță de la Survivor România