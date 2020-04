In articol:

Roxana Marinescu a fost amenințată cu moartea pe vremea când era protagonista unor pictoriale în care apărea goală. „Acestea i-au adus Roxanei celebritatea, dar au si atras asupra ei atentia unor dezaxati.”, a relatat Libertatea în 2011. "Zilele trecute, am inceput sa primesc telefoane ciudate. La inceput, auzeam doar un gafait in telefon, iar cel care ma suna nu spunea nici un cuvant", a povestit Roxana. “Vedeta s-a speriat de-a binelea cand barbatul de la telefon i-a transmis un mesaj foarte clar: "Nu pot sa-mi iau gandul de la tine. Te culci cu mine sau vei muri", i-a spus acesta. "Recunosc, mi s-a facut frica. Daca mai primesc un telefon din asta, merg la politie sa fac plangere", a mai relatat sursa citată despre amenințările primite de Roxana Marinescu. (vezi cum arăta Roxana Marinescu pe vremea când juca tenis)

Ea a revenit în prim-plan zilele trecute, după ce a fost diagnosticată cu noul coronavirus, ea fiind prima vedetă din România testată pozitiv la această boală. Aceasta a stat internată în spital patru zile, dar se pare că s-a recuperat destul de repede, cu toate că în seara în care a ajuns la spital s-a simțit extrem de rău. Roxana se află acum, din nou, acasă, alături de familia ei. Chiar ea a postat o fotografie, alături de care a ținut să își anunțe fanii că este bine și că a ajuns acasă, vindecată. În sfârșit acasă, am bătut coronavirusul. Da… am avut acest virus si am fost internata la spital 4 zile… ieri noapte am ajuns acasa!! Doar că virusul este foarte pervers si de la ora la ora se poate schimba ceva… da… depinde de problemele de sănătate”, le-a transmis Roxana urmăritorilor ei, care s-au bucurat la aflarea veștii despre evoluția favorabilă a stării de sănătate a vedetei.

Roxana Marinescu a intrat în direct, sâmbătă, pe pagina de Facebook a Oanei Turcu, acolo unde a vorbit despre starea ei de sănătate. „Nu m-am gândit nici măcar o clipă că voi fi testată de COVID, chiar dacă știam că am călătorit, nu m-am gândit că se va ajunge atât de departe. Cei de la ambulanță mi-au făcut fișa, respiram puțin greu și am auzit cum ziceau că voi fi transportată la spital. La ora 11 seara am ajuns aici. M-au examinat și au constatat că sunt ok, plămânii funcționau bine, respirația era deja foarte bună. Mi-au și spus că nu am niciun simptom de coronavirus, dar voi fi testate pentru că am călătorit.”, a mărturisit Roxana.

