Roxana Marinescu, prima vedetă infecatată cu coronavirus, a ajuns pe patul de spital acum patru zile și astăzi a postat o fotografie. Iepurașul Playboy a fost internată la Spitalul Matei Balș din Capitală după ce a acuzat probleme respiratorii grave. Cel care a sunat la Salvare a fost chiar soțul ei, cunoscutul medic estetician Victor Schwartz. Aflată pe patul de spital, Roxana pare a se simți destul de bine momentan și chiar a postat un selfie pe contul ei de Instagram.

Cum este tratată Roxana Marinescu. Primele declarații ale soțului ei

Roxana este supusă unui tratament la Spitalul Matei Balș, iar soțul ei a oferit primele informații despre starea actuală a vedetei. Victor Schwartz a declarat că vedeta nu are parte de condițiile spitalicești necesare, neavând nici măcar apă potabilă.

„A mâncat o felie de parizer toată ziua. Nici apă nu are, i s-a zis să bea de la toaletă”, a declarat soțul Roxanei, Victor Schwartz, pentru Gandul.ro Victor Schwartz.

Roxana Marinescu s-a infectat cu noul tip de coronavirus după ce a plecat într-o vacanță în Israel și mai apoi în Grecia, alături de soț și de copil. La revenirea în țară Roxana a început să se simtă din ce în ce mai rău, motiv pentru care s-au efectuat teste pentru depistarea coronavirusului. Ea a fost depistată pozitiv, în vreme ce Victor și copilul lor negativ.

”Acum câteva seri, Roxana a întâmpinat mici dificultăți respiratorii și legate de simțul mirosului. Pentru că s-a panicat, eu i-am spus să sunăm la Salvare. Au venit cei de la SMURD, au dus-o la spital, i-au făcut testul și după aceea au adus-o acasă. După două zile, când am realizat că rezultatul întârzie, am început să mă agit și să dau telefoane. Am descoperit că este diagnosticată pozitiv și mi-au spus că o să vină un echipaj ca să o ducă la spital și să o interneze. Ea se simte bine, dar i-au spus că, până nu o să îi iasă două teste pozitive, nu o lasă acasă”, declara la acea vreme Victor Schwartz, pentru Cancan.ro.