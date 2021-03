Roxana Nemeș, declarații neașteptate despre concurenții din echipa Faimoșilor: "Nu-mi plac oamenii care se dau ceea ce nu sunt" EXCLUSIV

In articol:

Roxana Nemeș a făcut declarații despre foștii săi colegi de echipă. Ce spune despre concurenții din echipa Faimoșilor?!

Roxana Nemeș, declarații despre colegii de echipă

Roxana Nemeș a părăsit competiția Survivor România din cauza unor probleme medicale.

După mai multe analize, medicii i-au dat un verdict clar, nu mai are voie să facă efort și trebuie să urmeze un regim alimentar strict, fapt pentru care Faimosa a fost nevoită să iasă din competiția fenomen de la Kanal D.

Astăzi, în cadrul emisiunii Ștafeta Mixtă, fosta concurentă de la Survivor a făcut dezvăluiri exclusive despre foștii săi colegi de echipă. Frumoasa blondină a vorbit despre Sebi, Zanni, dar și despre prietena din emisiune cu Elena Marin.

"Sebi nu este un băiat rău.. Din câte am înțeles, a avut parte de greutăți în viață..Uneori, când îi vedeai că fac încontinuu strategii..Chiar am și zis la un moment dat mă, dar nu obosești? Mai poți?! Iar faptul că am avut și cearta aia, faptul că el s-a luat de mine ca și cum câte încredere are el și că eu mă bat cu el la duel, că eu sunt proastă, că nu-mi dau seamă că pot să plec acasă.. Atunci i-am zis degeaba încerci să mă manipulezi pentru că poate tu ești obișnuit să faci lucrurile astea, dar eu mă prind repede. Îl simțeam că îi e teamă..Nu m-am supărat pe el, nu e un băiat rău, am avut discuții foarte faine cu el.. Ideea este că e un pic manipulator", a spus Roxana Nemeș despre Sebi.

"N u trebuie să ai pretenții"

În ceea ce privește relația pe care a avut-o cu Zanni, Roxana Nemeș susține că îl înțelege pe Faimos și că nu a fost suprată în vreun fel pe el.

"Zanni e un copil tare bun.. Are un suflet tare bun.. Trage un pic cu dinții.. L-am luat și i-am spus atâta "Zanni, nu cu mine duci lupta aici", iar din momentul ăla a înțeles și a văzut că eu mi-am dorit să am o relație bună cu fiecare în parte. De la anumiți oameni nici nu trebuie să ai așteptări..Zanni, gândiți-vă că el a trăit cum a trăit.. El a zis de atâtea ori, nu a avut un exemplu pe care părinții mei mi l-au dat. El, sărăcul, nu a avut părinți, adică e foarte greu să crești așa, asta nu înseamnă că e ok să vorbești urât..Nu e normal, dar uneori nici nu trebuie să ai pretenții, așa că de ce să am resentimente sau să pun la suflet.. Pentru că îl înțeleg într-un fel..", a mai declarat Roxana Nemeș la Ștefeta Mixtă.

Totuși, Faimoasa spune că relația cu Elena Marin s-a răcit treptat, mai ales după ce a primit nominalizare din partea ei. Chiar dacă au intrat în competiție prietene, lucrurile s-au schimbat pe parcusul emisiunii. În continuare, Roxana nu înțelege de ce fosta ei colegă de echipă recurge la victimizare.

"Elena m-a surprins și plăcut și mai puțin plăcut. Am intrat cumva prietene.. Chiar am vorbit multe, cu toate asta, ea a fost prima care m-a nominalizat.. Nu știu dacă de acolo m-a supărat, dar mie nu-mi plac oamenii care se dau ceea ce nu sunt. Adică mi te dai prietenă, dar tu nu mă nominalizezi pentru că așa vrea toată lumea...De ce să fiu ca toată lumea?! După aia am vorbit, dar nu știu, are un fel..Nu e o fată rea și știu cât de mult trage și cât de multe își dorește să câștige..Am avut o discuție cu ea la un moment dat și după care m-am retras și mi-am văzut de ale mele, pentru că am considerat că e cel mai bine așa. Atunci când am simțit că îmi dă o energie proastă, m-am dus și i-am spus. I-am zis o să te susțin, te văd în continuare câștigătoare, dar nu înțeleg victimizarea asta.. De ce ar trebui să se victimizeze?! Lucrurile astea nu le înțeleg.. Este o luptătoare, dar nu știu cât de mult o ajută treaba asta cu victimizarea. Probabil că a văzut că dă bine la public treaba asta", a mai declarat Roxana Nemeș, în exclusivitate pentru WOWBiz.ro