Roxana Nemeș este eliminată din competiția Survivor România. Cântăreața are probleme grave de sănătate: „Am dureri mari!”

Faimoșii au primit o veste neașteptată la consiliul de eliminare din această seară la Survivor România. Deși trebuia să fie un eveniment liniștit pentru ei, prezentatorul emisiunii Dan Pavel a anunțat că Roxana Nemeș va părăsi competiția din Dominicană.

Roxana Nemeș este eliminată din competiția Survivor România

După o absență îndelungată, timp în care și-a făcut analize și a urmat diverse tratamente, Roxana Nemeș revine la Survivor România însă doar pentru a-și lua rămas bun de la colegii săi.

Roxana Nemeș, eliminată de la Survivor România

Din cauza unor probeme grave de sănătate, concurenta nu a primit acordul medicului să continue lupta pentru supraviețuire din jungla Dominicană. Dan Pavel a precizat că Faimoasa a beneficiat de cele mai bune îngrijiri, dar nu au fost îndeajuns ca aceasta să se pună pe picioare. Astfel, după mai multe analize, medicii au ajuns la concluzia că sănătatea Roxanei Nemeș ar fi pusă în pericol dacă rămâne la Survivor România.

Reacția Roxanei Nemeș după eliminarea de la Survivor România

Emoționată și cu lacrimi în ochi, Roxana Nemeș a participat pentru ultima dată la un consiliu Survivor România. Ea a venit să-și ia rămas bun de la Faimoșii. Cântăreața susține că are dureri mari și nu mai poate face față traseelor, însă speră că se va însănătoși odată ce ajunge acasă în România.

Roxana Nemeș Survivor România

Ea le spune colegilor să fie buni până la capăt și să lase discuțiile tensionate deoparte. „Vreau să cred că mă simt mai bine, asta e cel mai important. Am făcut mai multe analize, am ținut dietă, nu mai am dureri mari, dar nu sunt perfect sănătoasă. Acasă îmi voi face un alt set de analize, sper să fiu bine. Dumnezeu mi-a dat extrem de multă putere.

Vă mulțumesc că de la fiecare am avut ceva de învățat. Mă bucur că am ales să vin la Survivor și că am putut să rămân până acum. Mulțumesc publicului de acasă pentru susținere. Vă urez succes, să credeți în voi, să nu vă mai certați și să fiți buni!”, a spus Roxana Nemeș.