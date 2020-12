Roxana Nemeș, primele declarații după ce a părăsit emisiunea Bravo, ai stil! Celebrities! "Am rezistat până în momentul de față..."

Roxana Nemeș a fost eliminată în gala trecută și a dat primele declarații despre experiența Bravo, ai Stil! Celebrities!

În urma galei din weekend-ul acesta, o concurentă a părăsit emisiunea Bravo, ai stil! Celebrities! Aflată pe ultimul loc, având cel mai mic punctaj, Roxana Nemeș a părăsit competiția stilistică. Frumoasa blondină a postat un mesaj pe contul ei de Instagram despre experianța trăită în platoul Kanal D.

Roxana Nemeș, mesaj după plecarea de la Bravo, ai stil! Celebrities

In articol:

Gala intitulată "Winter Wonderland" i-a dat mari bătăi de cap Roxanei Nemeș. Frumoasa blondină a fost taxată de jurați, iar în cele din urmă a părăsit competiția stilistică. Cântăreața a ținut să transmită un mesaj, în mediul online, despre experiența trăită în cadrul emisiunii prezentate de Ilinca Vandici.

Citeste si: Cine a fost eliminată aseară de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Ilinca Vandici a făcut anunțul despre Semifinală și s-au redeschis liniile de vot

Citeste si: Zi dificilă pentru Andreea Esca! Marea rivală de la ştiri revine pe post - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

"Buna oameni dragi si faini!

In primul rand, vreau sa va multumesc din tot sufletul pentru toata sustinerea! Ati fost si sunteti minunati! Chiar daca am iesit din competitia @bravoaistil si din pacate nu au fost liniile de votare deschise, sunt sigura ca si datorita voua, am rezistat pana in momentul de fata. Atat psihic, cat si stilistic vorbind.

Roxana Nemeș[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Roxana Nemeș, dezvăluiri sincere despre căsătorie! Ce spune frumoasa concurentă de la Bravo, ai Stil! Celebrities! despre relația ei

Ceea ce ma bucura cel mai mult, e faptul ca v-am castigat pe voi! Si asta, fara strategii! Sunt multumita pentru ca majoritatea dintre voi, ati vazut si ati cunoscut omul din mine, personalitatea, caracterul si sufletul meu, atat cat s-a putut. Am langa mine oameni frumosi, care au fost cu mine de la inceput pana la sfarsit ! Asta e cel mai mare castig al meu! Mii de multumiri! Promit ca voi veni cu multe alte proiecte de azi inainte! Toata dragostea pentru voi! ♥️♥️♥️", a transmis Roxana Nemeș, în mediul online.