Roxana Vancea, detalii exclusive despre botezul lui Zian! Va fi evenimentul verii! | EXCLUSIV

In articol:

Roxana Vancea este una dintre cele mai urmărite persoane din mediul online. Aceasta a devenit cunoscută pe vremea când era într-o relație cu Mihai Bendeac și juca în sketch-urile lui. Acum are o familie minunată, iar cea mai mare pasiune a ei este sportul, având o siluetă de invidiat.

Când va avea loc botezul fiului cel mic al Roxanei Vancea

În urmă cu puțin timp, Roxana Vancea a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta nu își mai încape în piele de fericire și acum se pregătește intens pentru botez. Și nunta este un eveniment care ar trebui să urmeze, însă, momentan, atenția este concentrată asupra celui mic. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, Roxana Vancea a oferit detalii în premieră despre marele eveniment, când va avea loc și cum se va desfășura.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

"Vara asta va avea loc doar botezul, nunta nu. Trebuie să am timp să organizez, vreau să fac ceva mai mare. La botez fac doar cu familia, la cununie am făcut doar cu familia, iar nunta vreau să fie așa, pentru toată lumea și atunci am nevoie de timp să organizez așa cum vreau eu.", a declarat Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Roxana Vancea a ajuns cu băiețelul ei la spital! Ce s-a întâmplat cu micuțul Zian: „Am fost internată cu el vreo trei zile”

Roxana Vancea, despre viața cu doi copii

Roxana Vancea este extrem de fericită și împlinită alături de soțul ei și cei doi băieței. Îi iubește enorm și le vrea tot binele din lume. Vedeta trebuie să se ocupe acum de doi copii, nu doar de unul și să le asigure amândurora ceea ce au nevoie pentru o creștere armonioasă. În acest context, Roxana ne-a spus cum face față în rolul de mamă a doi băieți micuți, cum se comportă bebe și dacă fratele mai mare este gelos.

"Eu zic că bine. Milan nu este gelos și în general se spune că atunci când celălat copil nu este gelos, înseamnă că faci treabă bună, că nu simte că mai ai un bebeluș în casă. Bebe e foarte cuminte, nu am de ce să mă plâng. Nu plânge, e foarte ok. E un copil cuminte și atunci ne ușurează foarte mult munca.", a mărturisit Roxana Vancea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.