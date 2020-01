Ruby de la Survivor România nu s-a măritat, deşi a avut o relaţie lungă cu Oxi (fost redactor şef al revistei Bravo şi fost component al trupei Zero). În 2011, actuala participantă la Survivor România era de 5 ani iubita lui Oxi şi era întrebată dacă povestea lor de dragoste va evolua. (vezi care a fost primul scandal de la Survivor România)

„La căsătorie ne gândim, dar nu în viitorul apropiat. Eu am doar 21 de ani şi încă mă consider copil. În plus, cred că am fi mai prezenţi la tribunal decât domnii Prigoană. Aşa ne place să glumim pe tema asta.”, a mărturisit Ruby, care s-a refet la faptul că, în acea perioadă, Silviu Prigoană şi Adriana Bahmuţeanu ţineau capul de afiş al lumii mondene cu divorţurile şi împăcările lor.

Ruby de la Survivor România nu s-a măritat: "De mică am fost o fetiţă încăpăţânată si orgolioasă"

„Oxi mi-a adus o carte care se numea „Gestionarea Conflictelor”. Nu prea ne pricepem la asta niciunul. Ne ieşim amândoi din pepeni uşor. El pentru că munceşte foarte mult şi este foarte stresat, iar eu pentru că de mică am fost o fetiţă încăpăţânată si orgolioasă şi nu am reuşit să mă schimb foarte mult în privinţa asta deşi încerc”, a mai spus Ruby.

"Banii nu contează într-o relaţie. Niciodată nu m-am gândit la bani, dar într-adevăr e foarte bine să îi ai. Şi nu într-o relaţie, ci în general”, a încheiat Ruby. Presa a relatat că Ruby şi Oxi s-ar fi logodit, în 2013, dar cei doi s-au separat ulterior. În prezent, Ruby are o relaţie cu Adrian Robert Grigoriţă, pe care l-a cunoscut în 2019 la un show de televiziune.