Ruby, sperietură la început de an! Artista a dezvăluit cum se simte bunica ei, după ce a ajuns pe mâinile medicilor: "Are probleme cu tensiunea și diabetul" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru Ruby anul 2023 a început cu o sperietură zdravănă. Bunica ei a ajuns pe mâinile medicilor, din pricina unor probleme mai vechi de sănătate.

Artista și-a deschis sufletul și ne-a mărturisit cum s-au petrecut lucrurile.

Din fericire, tot răul a fost spre bine, iar în prezent bunica artistei se simte din ce în ce mai bine. Diabetul și tensiunea netratate corespunzător au făcut că una dintre cele mai importante persoane din viața cântăreței să ajungă la spital, cu probleme la nivelul ochilor.

Bunica lui Ruby are mai multe probleme de sănătate

Vedeta ne-a mărturisit că bunica ei are mai multe probleme de sănătate, iar acestea au făcut ca organismul să mai cedeze în anumite momente. Astfel a apărut afecțiunea de la nivelul ochilor, situație care a speriat-o teribil pe artistă.

Citește și: Ruby a vorbit pentru prima dată despre hit-ul care a făcut-o cunoscută, ”Stinge lumina”! Cine a ajutat-o, de fapt, să intre în industria muzicală: „El mi-a dat piesa lui. Nu era piesa mea”

Imediat ce a venit de la concertele de Revelion, Ruby a văzut că bunica ei are un ochi roșu așa că a mers imediat cu ea la doctor, mai ales că nimeni din casă nu știa cum s-a întâmplat și toți s-au temut să nu fie vorba despre o problemă de sănătate mai gravă.

"Mamaie are probleme cu tensiunea și cu diabetul. Nu își ține regimul pentru că ea este neascultătoare și asta o afectează pe alte părți. Într-o dimineață am văzut cu un ochi roșu, asta se întâmpla când m-am întors de la cântările de Revelion. M-am speriat foarte tare și inițial nu am înțeles ce s-a întâmplat.

Citeste si: Dani Mocanu și Anamaria Prodan, pentru prima dată împreună- kfetele.ro

Citeste si: Cătălin Măruță a fost înlocuit din cauza problemelor de sănătate. Producătorii au ales o femeie în locul prezentatorului- bzi.ro

Credeam că a lovit-o cumva fratele meu, el a zis că nu. Frățiorul meu mai mic, în vârstă de 7 ani, era și el la fel de îngrijorat ca și mine și am dus-o la doctor", a explicat Ruby, pentru WOWbiz.ro.

Ruby și bunica ei [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte bunica lui Ruby, la o săptămână de la eveniment

Vedeta ne-a dezvăluit că tot răul a fost spre bine. Din fericire, nu este cazul unor probleme de sănătate mai grave, ci doar de o afecțiune la nivelul ochilor, apărută ca urmare a faptului că nu ține regimul pentru diabet.

Citește și: Ruby rupe tăcerea! O deranjează sau nu întrebarea "când te măriți?". Artista dă cărțile pe față: "M-am săturat să răspund mereu"| EXCLUSIV

În prezent, bunica lui Ruby și-a mai revenit, iar totul se datorează tratamentului și mai ales ochelarii pe care trebuie să îi poarte de acum înainte.

"Totul s-a întâmplat din cauza faptului că nu își ține regimul așa cum ar trebui și nu are deloc grijă de ea, dar acum este ok. Din fericire, problema este doar la ochi și se va rezolva cu ochelari și picături. Oricum deja și-a revenit", ne-a mărturisit în exclusivitate frumoasa artistă.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Ruby și bunica ei își fac farse zi de zi

Artista ne-a mărturisit ca ea și bunica ei își fac farse mai mereu, iar partea bună este că mamaie ține la glume. În mediul online, Ruby publică adesea farsele pe care i le face bunicii sale. La finalul anului trecut, îndrăgita cântăreață ne-a dezvăluit ce glumă i-a făcut într-o seară și cum mamaie a stat aproape toată să aștepte musafirii care nu au mai venit.

"Dormea și i-am spus că avem musafiri și ea doarme în sufragerie nu vrea să se mute în dormitor. I-am spus că avem musafiri și imediat s-a trezit, a fost dreaptă în canapea și se chinuia să își dea halatul jos de pe ea. S-a dus la baie, și-a făcut părul, s-a aranjat.

Noi am plecat din casă, dar mi-a spus mătușa mea că s-a aranjat vreo oră și ea tot a rămas aranjată toată seara și aștepta musafirii. E foarte figurantă mamaia și cochetă", ne-a povestit Ruby, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!