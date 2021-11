Rugăciunea puternică pentru Sfântul Filip. Te ajută atunci când ai probleme

In articol:

Conform bisericii ortodocse române, în fiecare an, Sfântul Apostop Filip este sărbătorit de creștini pe 14 noiembrie. Rugăciunea către acest sfânt este una dintre cele mai puternice și este recomandată pentru momentele în care ne confruntăm cu probleme.

Rugăciune pentru Sfântul Filip

Nor purtator de ploaie duhovniceasca, cu adevarat te-ai aratat celor de pe pamant. Adapand inimile celor de pe pamant, ca pe o tarina in taina. Ca inconjurand cu cuvantul, ai adapat marginile. Si ca niste ploi versi miruri din sicriu. Pentru aceasta, sufland in inimile cele credincioase, mireasma Duhului ai adunat intr-insele, Sfinte Apostole Filip. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli sa daruiasca celor ce praznuiesc cu dragoste sfanta pomenirea ta. Ca o lumina ai fost trimis in chip de sageata, Apostole, cu luminoase raze luminand pe cei ce cu credinta striga: Binecuvantat esti Doamne, Dumnezeul parintilor nostri.

Acum invrednicindu-te de Slava Cea Negraita si de Lumina Cea Neinserata, unde este veselia cea nespusa, unde este bucuria cea neincetata, in biserica celor intai-nascuti, unde sunt locasurile dreptilor, roaga-te pentru toti crestinii, Sinte Apostole Filip, Preaintelepte.

Sfinte Filip, roaga-te pentru noi!

Izgonitor de demoni aratandu-te si luminator celor din intuneric vazandu-te, ai aratat pe Soarele care a stralucit din Fecioara. Si capistile idolesti sfaramand, ai ridicat Biserici, fericite, spre Slava Dumnezeului nostru.

Pentru aceasta pe tine te cinstim si Dumnezeiasca pomenirea ta stralucit o praznuim si cu un glas strigam catre tine, Sfinte Apostole Filip: roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greseli sa daruiasca celor ce praznuiesc cu dragoste sfanta pomenirea ta.

Cu toata dragostea te-ai Alaturat de Cuvantul lui Dumnezeu, Cel Ce S-a Intrupat, Apostole, ucenic Lui facandu-te si Dumnezeiasca sluga si de Taine graitor. Pentru aceasta de Dansul fiind trimis la pagani, ai propovaduit venirea Lui, strigand: pe Domnul laudati-L lucrurile si-L preainaltati intru toti vecii.

Cu toti cinstitii Apostoli si cu proorocii si cu purtatorii de chinuri, Sfinte Filip, cu cuviosii, cu ierarhii si cu dreptii, cu Nascatoarea de Dumnezeu roaga-te, sa daruiasca dezlegare de greseli si curatire de multe pacate, celor ce cu credinta savarsesc de lumina purtatoare si Dumnezeiasca pomenirea ta.

Sfântul Filip este unul dintre cei 12 Apostoli pe care i-a avut Iisus Hristos

Sfantul Apostol Filip este originar din cetatea Betsaida, din Galileea, și este cel de-al treilea Apostol chemat la misiune, de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos. Acesta era din aceeasi cetate cu Apostolii Andrei si Petru, și a fost unul din cea dintai ceata, a celor 12 apostoli.

Credincioșii știu despre Filip că era o persoană cu foarte multă înțelepciune, îndeletnicindu-se cu toate cărțile proorocilor, iar Dumnezeu l-a găsit după botezul său în Galileea.