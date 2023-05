Ruptura dintre Leo Messi și PSG este tot mai evidentă! Ce a făcut argentinianul imediat după înfrângerea suferită de echipa sa cu Lorient

In articol:

Leo Messi este în ultimele luni de contract cu PSG, iar gesturile sale din ultima perioadă confirmă zvonul că își va schimba clubul în această vară. Iată ce a făcut argentinianul, deși șeicii de la PSG i-au spus „nu”!

Haos la PSG! La o zi după eșecul suferit de parizieni cu Lorient, scor 1-3, în etapa 33 din Ligue 1, Leo Messi și-a luat familia și a plecat în Arabia Saudită, întrucât a acceptat să fie ambasadorul Turismului Arabiei Saudite. Până aici, lucrurile par a fi în regulă, însă, plecarea argentinianului nu a fost pe placul șeicilor de la PSG, întrucât Messi a ratat antrenamentul grupării de la Paris.

Potrivit presei internaționale, Leo Messi își programase vizita în Arabia Saudită înainte ca antrenorul echipei sale să stabilească ca echipă să se antreneze luni, imediat după înfrângerea cu Lorient. Astfel, după ce a aflat programul, campionul sud-american nu și-a schimbat planurile, pe motiv că a amânat deja de două ori plecarea la Riad.

Prin urmare, a doua zi după ce a primit un „nu” clar din partea parizienilor, Messi a zburat spre Arabia Saudită împreună cu familia sa.

În momentul în care argentinianul a ajuns la Riad, Ahmed Al Khateeb, Ministrul Turismului din Arabia Saudită, a făcut anunțul în mediul online: „Sunt bucuros să-i urez bun venit ambasadorului Turismului Arabiei Saudite, Lionel Messi, și familiei sale, în cea de-a doua vacanță în Arabia Saudită. Suntem bucuroși să împărtășim cu voi toți primirea noastră autentică saudită.”, a scris Ahmed Al Khateeb pe Twitter.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality.