Lionel Messi, aproape de transferul la FC Barcelona! Ce anunț a făcut vicepreședintele clubului: „Sperăm să găsim condițiile bune pentru ca istoria lui Messi să continue aici”

Lionel Messi, în mod indirect, prin reprezentanții săi, este în discuții cu cei de la FC Barcelona, pentru o posibilă revenire. Astfel că, argentinianul se află în ultimele șase luni de contract cu PSG, iar până în acest moment nu și-a prelungit înțelegerea cu parizienii.

Lionel Messi revine la FC Barcelona?

Lionel Messi se află în ultimele șase luni de contract cu PSG, iar până la acest moment nu și-a prelungit înțelegerea cu parizienii. Astfel, FC Barcelona profită de indecizia argentinianului și a luat deja legătura cu oamenii din „tabăra” lui Messi, pentru inițierea discuțiilor referitoare la o eventuală revenire a starului pe Camp Nou.

„Am luat legătura cu tabăra lui Leo Messi. Leo știe cât de mult îl apreciem și mi-ar plăcea ca el să se întoarcă. Cu siguranță că Messi iubește Barca și orașul, așa că sperăm să găsim condițiile bune pentru ca istoria lui să continue aici.”, a declarat Rafa Yuste, vicepreședintele clubului catalan, citat de jurnalistul italian Fabrizio Romano pe Twitter.

Barça vice president Rafa Yuste: “We’ve been in contact with Leo Messi’s camp. Leo knows how much we appreciate him and I’d love for him to come back” 🔵🔴 #FCB



“For sure Messi loves Barça and the city, so we hope to find the right conditions to continue his history here”. pic.twitter.com/bUOqNUlQLs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2023

Ce declara Joan Laporta, la începutul lunii martie 2023, despre o posibilă revenire a lui Messi la catalani

Zvonurile că Leo Messi ar putea reveni la FC Barcelona au început să apară la începutul lunii martie 2023, când Joan Laporta, președintele clubului, a oferit o declarație în care nu a negat interesul pentru starul argentinian. Însă, la acea vreme, Laporta menționa că nu dorește să influențeze sau să intervină în negocierile dintre Leo Messi și PSG.

„A trebuit să iau decizia respectivă (n.r întrebat despre plecarea lui Messi la PSG). Clubul se află deasupra tuturor. Am fost trist la acel moment. Am fost nevoit să fac o alegere și am ales binele clubului. M-am intersectat cu Leo la Paris.

M-am întâlnit cu tatăl lui, da, este adevărat. Am discutat despre situația jucătorului și l-am felicitat pentru triumful de la Cupa Mondială.

Am discutat despre contribuția pe care a avut-o Leo la turneul final. La această oră nu vrea să mă bag peste PSG, să fiu lipsit de respect. Momentan nu vreau să vorbesc public despre o posibilă revenire a lui Messi, din respect pentru el și pentru PSG.

Să fiu președintele clubului FC Barcelona este o mare onoare, dar știu că am și o mare responsabilitate. Vreau numai binele clubului.”, a declarat Joan Laporta, președintele FC Barcelona, la începutul acestei luni, în cadrul unui eveniment, citează sport.ro.

Sursa: sport.ro